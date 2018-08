Hier lernen Hunde das Einmaleins des Benehmens. Der Verein ist offen für alle Rassen.

Langenfeld. Am Anfang waren nur Boxer. Das ist 50 Jahre her. Heute gibt es im Boxerclub Reusrath auch Schäferhunde, Riesenschnauzer, Labradore und viele Mischlinge. Denn sehr viele Boxer werden zurzeit nicht gezüchtet. Bruno beispielsweise ist ein kleiner Terrier-Mischling, der mit Frauchen Hildegard Scheunert regelmäßig zum Clubtreffen kommt.

Die alte Dame hatte früher einen Boxer: „Aber je älter man wird, desto kleiner wird der Hund“, sagt sie. Dem Boxerclub hält sie seit Jahrzehnten die Treue. Wenngleich Bruno keine Prüfungen ablegt, nimmt er aber ab und zu an einer Spaß-Olympiade mit den anderen Vierbeinern teil. Da müssen die Hunde zum Beispiel einen Würstchen- und Leckereien-Parcours durchlaufen, ohne zu naschen. „Das klappt natürlich meistens nicht“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Helga Malek, mit verständnisvollem Schmunzeln.

60 Leute gehören zum Boxerclub, der sein Domizil mit Freifläche an der Virneburgstraße hat. 25 Mitglieder sind aktiv. Und fünf haben noch Boxer. So wie die Boxer-Züchterin Tatjana Hölterhoff aus Solingen. Ihre fünfjährige gestromte Hündin Charlotte von Chateau Blanc ist ein vitales Kraftpaket, das in Reusrath die Begleithundeprüfung absolviert hat. Charlotte ist die Freude, auf den Platz zu kommen, deutlich anzumerken. Der ganze Körper ist ein einziges Wedeln, bis sie endlich mit Frauchen bei Fuß laufen und apportieren darf. „Der Boxer will gefordert werden“, sagt die stolze Besitzerin. Charlotte springt über Hürden und nimmt Kletterwände im Handumdrehen. Die Belohnung folgt unmittelbar.

Drei ausgebildete Hundetrainer stehen dem Verein zur Verfügung. Die zweite Vorsitzende, Maike Burlewitz, ist eine davon. Was die Tiere bei ihr lernen? Grundgehorsam wie Sitz, Platz, Bleib, soziales Verhalten im Verkehr – sowohl Joggern und Radlern gegenüber als auch mit Blick auf die eigenen Artgenossen.

Kluge Hunde können Fährtensuche und Unterordnung lernen

Darüber hinaus können kluge Hunde noch Fährtensuche und Unterordnung lernen. All das wird ausschließlich über Belohnung mit Spiel und Leckerchen eingeübt, versichert Malek. „Das dauert etwas länger, funktioniert aber.“

„Wir bieten auch das umstrittene Zerrspiel am Mann an“, sagt Malek. „Das ist aber keinesfalls ein Schutztraining am Menschen, sondern lediglich ein sportliches Vergnügen für den Hund. Das Zerrspiel macht noch lange keinen guten Beschützer aus dem Vierbeiner“, betont die Expertin. „Es kommt lediglich seinem Bedürfnis entgegen, an der erlegten Beute zu zerren. So baut der Hund Energie ab.“