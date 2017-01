„Blauer Reiter“-Schau ist ein großer Erfolg

Die Ausstellung im Stadtmuseum dürfte in dieser Woche die 2500-Besucher-Marke knacken.

Langenfeld. So oft wie bei dieser Ausstellung wird Alexandra Hinke selten für Führungen gebucht. Und auch die regelmäßigen offenen Führungen sind sehr gefragt, seitdem das Langenfelder Stadtmuseum Ende Oktober die „Blauer Reiter“-Schau eröffnet hat. Das Schöne für die Museumsmitarbeiterin: Nicht nur die Besucher, auch sie selbst lernt dazu. So wies kürzlich einer ihrer Zuhörer auf ein sich umarmendes Paar hin, das er in einem eigentlich abstrakten, farbintensiven Ölgemälde von Hans Mattis-Teutsch („Seelenblumen“) erkannte. „Das hatten weder die anderen Teilnehmer noch ich entdeckt“, so Hinke.

Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Januar zu sehen

Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Januar im Freiherr-vom-Stein-Haus zu sehen. In dieser Woche dürfte die Schau die 2500-Besucher-Marke knacken. Damit zählt sie zu den „Top 3“ der Wechselausstellungen, die bislang in dem Haus gezeigt wurden. An der Spitze liegt die „Künstlerkolonie Nidden“ (2012) mit 3840 Besuchern, gefolgt von „Zille/Kollwitz/Berliner Milljöh“ (2013/14; 3112 Besucher), „Nuhr fotografiert“ (2012; 2518) und „Dalís Fegefeuer“ (2013, 2196).

Nun also der expressionistische „Blaue Reiter“ mit 45 Federlithographien, Farbholzschnitten, Tusche- und Bleistiftzeichnungen sowie Ölgemälden von Wassily Kandinsky, Franz Marc und anderen Mitgliedern der berühmten Künstlervereinigung aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Die Schau hat über Langenfeld und seine Nachbarstädte hinaus großes Interesse geweckt. „Wir erhalten Zulauf nicht nur aus dem Kreis Mettmann, sondern beispielsweise auch aus dem Ruhrgebiet, vom Niederrhein oder aus dem Sauerland“, sagt der stellvertretende Museumsleiter Eckart Heske. Überdurchschnittlich gefragt seien Führungen für geschlossene Besuchergruppen. „Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Publikum handelt, das sich mit dem ,Blauen Reiter’ bereits auskennt“, so Heske. Etwa 20 Führungen (inklusive der offenen) mit durchschnittlich 15 Personen hat er bislang gezählt.

Der „Blaue Reiter“ gilt als eines der wichtigsten Kapitel der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das Stadtmuseum zeigt sonst selten zu sehende Werke wie Gabriele Münters „Landhaus Marialde bei Rorschach“ – eine Leihgabe des Wiesbadener Privatsammlers Frank Brabant. Neben der allgemeinen Zugkraft des „Blauen Reiters“ sieht Heske einen weiteren Grund für den Erfolg im verstärkten Einsatz von Anzeigen und Werbung: „Wir sind seit kurzem auf Facebook aktiv. Zudem verbreitet ein bekanntes Kunstmagazin unsere Anzeige, das sogar in Österreich verkauft wird. Wir haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht.“ Fragt man die Besucher, so äußert sich die Mehrheit positiv über die Schau. „Durch die Ausstellung und die Führung werden auch Hintergründe und Geschichte des ,Blauen Reiters’ klar. Der Zugang zu den Kunstwerken wird erleichtert“, sagt etwa eine Langenfelderin nach der Führung mit Alexandra Hinke.

Die nächste offene Führung durch ist bereits heute, 11 Uhr. Weitere sind am Mittwoch, 18., und am Donnerstag, 19. Januar, jeweils um 16 Uhr (Gebühr: 2,50 Euro). Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. Geöffnet ist das Stadtmuseum, Hauptstraße 83, täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.

Anzeige