Wie lange man in der Monheimer Innenstadt parken darf, ist längst nicht allen sofort klar.

Monheim. Seit gut einem Monat gibt es die blaue Linie in der Monheimer Innenstadt. Sie markiert öffentliche Parkplätze rund ums Rathaus und soll Autofahrer auf etwas aufmerksam machen, was so mancher nicht weiß – oder vielleicht leicht vergisst: die Parkscheibenpflicht. Parken ist in der Stadtmitte nur zeitlich begrenzt erlaubt. Wer daran jetzt dank der neuen Markierung erinnert wird, weiß allerdings teils noch nicht, wie lange er sein Auto abstellen darf.

Mancher steht erst mal ratlos neben seinem geparkten Wagen. „Wo steht denn jetzt das Schild, auf dem das steht?“, fragt ein Autofahrer mit Düsseldorfer Kennzeichen, der in Nähe der Bücherstube Rossbach parkt. Tatsächlich ist kein Schild in Sichtweite, das Antwort gibt.

Im Einfahrtsbereich gibt es ein Piktogramm auf dem Asphalt

Was manche Autofahrer ärgert, hat die Stadt mit Absicht getan. Weniger Schilder, das ist laut Stadt nämlich genau der Vorteil einer solchen Parkzone. „Eine Parkzone soll den Schilderwald reduzieren“, sagt Stephanie Augustyniok von der Stadt Monheim. Entsprechende Beschilderung mit Hinweisen gebe es statt an jeder Ecke jeweils im Einfahrtsbereich, der mit einem Parkscheiben-Piktogramm auf der Fahrbahn auch jetzt noch mal verdeutlicht wurde.

Wer wissen will, wie lange er parken darf, muss also bei der Einfahrt in die Zone Acht geben. Wer’s übersieht, hat Pech – oder muss zurück. Der Düsseldorfer, der auf Höhe des Bücherladens geparkt hat, könnte zum Beispiel zur Kreuzung Kirchstraße/Krischerstraße laufen. Dort, etwa 300 Meter entfernt, steht dann: Parken innerhalb der Parkzone ist werktags zwischen 8 und 19 Uhr für eine Stunde erlaubt.

Dass der Ortsfremde nicht sofort weiß, was Sache ist, das ist vielleicht die eine Sache. Wie läuft’s bei den anderen Autofahrern? Ein Blick hinter die Windschutzscheiben. Parkscheiben rausgelegt? Mal ja, mal nein. 391 Knöllchen gab es laut Ordnungsamt im ersten Halbjahr 2017. Ordnungsverstöße beim Parken seien in Monheim ein Problem wie in anderen Städten auch (nicht mehr und nicht weniger), sagt Ordnungsamtschefin Christiane Schärfke.

Gut zwei Jahre ist es her, dass die Stadt die Parkzone in der Stadtmitte ausgeweitet hat. Die Ausweitung fiel mit der Fertigstellung der Krischerstraße zusammen. Eine zusammenhängende Parkzone gab es aber auch schon vorher. Aber der Bereich war überschaubarer. Ursprünglich zählten dazu die Alte Schulstraße sowie Abschnitte der Krumm- und Poststraße, des Gartzenwegs und der Straße Rathausplatz. Leute, die die seit Sommer 2015 geltende Parkregelung in der Zone immer noch nicht kennen oder die Hinweise übersehen? Der Stadt sei das nicht als Problem bekannt, sagt die Fahrradbeauftragte Stephanie Augustyniok.