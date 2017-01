Betrunkener fährt Baum um

Außerdem gab es einen Unfall mit vier leicht Verletzten.

Langenfeld. Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 3 Uhr in Langenfeld auf der Elisabeth-Selbert-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und verletzt wurde. Der 21-jährige Langenfelder Fahrzeugführer befuhr mit seinem Ford Fiesta die Elisabeth-Selbert-Straße aus Richtung Hans-Böckler-Straße kommend in Fahrtrichtung Berghausener Straße. In der Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 11 kam er vermutlich alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum auf einer Grünfläche auf Höhe des Parkstreifens. Der Baum brach durch diesen Zusammenstoß ab. Der 21-Jährige fuhr weiter und stieß an der nächsten Grünfläche gegen einen Bogenpoller und einen weiteren Baum. Der Bogenpoller wurde durch den Zusammenstoß stark verbogen, der Baum an der Rinde oberflächlich beschädigt. Anschließend drehte sich der Wagen durch den zweiten Zusammenstoß um circa 90 Grad nach links. Dabei wurden Hecken, kleinere Bäume und ein Zaunelement auf dem Firmengrundstück der dort befindlichen Firma vom Pkw erfasst und beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand (circa 1,2 Promille). Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Am Freitag gegen 13.05 Uhr kam es in Monheim auf der Hitdorfer Straße in Höhe der Auffahrt zur BAB 542 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und vier Verletzten. Ein 26-jähriger Monheimer übersah eine entgegenkommende 50-jährige Langenfelderin mit ihrem Mercedes der A-Klasse. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde insgesamt vier Personen leicht verletzt. Red

