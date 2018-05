Teilnehmer treten vom 30. Mai bis 2. Juni in drei verschiedenen Altersgruppen an.

Monheim. Rund 70 junge Gitarrentalente – zwischen neun und 19 Jahren – aus der ganzen Welt werden Ende Mai, zum internationalen Jugendwettbewerb für Gitarre „Andrés Segovia“ in Monheim erwartet. Zum zweiten Mal ist die Stadt Gastgeber für die Nachwuchselite aus rund 30 Ländern, darunter auch zwei Monheimer.

Es ist nicht irgendein Musizierwettbewerb, wie es ihn regelmäßig an Schulen oder Kulturstätten gibt. Für Gitarristen seien diese ohnehin eher rar, sagt Alfred Eickholt, Vorsitzender des deutschen Gitarrenlehrerverbandes und Dozent an der Musikhochschule in Wuppertal: „Wer hier mitspielt, der hat schon in jungen Jahren ein sehr, sehr hohes Niveau.“ Eine Kostprobe dieser Qualität liefern die beiden Monheimer Teilnehmer: Felix Behrend ist elf Jahre alt, spielt seit der Grundschule Gitarre und tut dies mit einer Virtuosität, die so manch versierter, erwachsener Gitarrist nicht erreicht. Das „Sons de carrilhões“ des brasilianischen Gitarristen João Pernambuco präsentiert er mit einer Leichtigkeit, die beeindruckt. Ebenso die 16-jährige Tibo Lâm, die Roland Dyens‘ „Fuoco“ (zu Deutsch: Feuer) aus der Libra Sonatine zum Besten gibt.

Während der Elfjährige noch unbefangen in den Wettbewerb startet und sich „überraschen“ lassen will, nahm Tibo bereits bei dem Termin vor zwei Jahren teil und schloss recht erfolgreich ab. „Ich bin schon ziemlich nervös“, sagt Felix. Er hat, ebenso wie Tibo sein Trainingspensum verdoppelt.

Der Wettbewerb, der vom 30. Mai bis 2. Juni in drei verschiedenen Altersgruppen (neun bis 13, 14 bis 16 und 17 bis 19 Jahren) ausgetragen wird, genießt in der Gitarrenszene einen guten Ruf, berichtet Eickholt.