Baumberg feiert auf der neuen Hauptstraße

Ab Freitag locken Stadtführungen, ein Straßenfest und der Tanz in den Mai.

Monheim. Ein großes Straßenfest lockt am Samstag, 29. April, auf die Baumberger Hauptstraße. Anlass ist laut Rathaussprecherin Birte Hauke „das nahende Ende der Bauzeit“. Zur Feier der neu gestalteten Bereiche organisiere das städtische Citymarketing von 13 bis 20 Uhr ein buntes Programm mit Bands, Auftritten lokaler Vereine, bunten Spiel-, Spaß- und Bastelaktionen für Kinder und vielen Leckereien zum Essen und Trinken. „Gastronomen, Einzelhändler und Dienstleister beteiligen sich an dem Fest.“ Unter dem Motto „Kommt raus, feiern“ seien viele Aktionen für die ganze Familie geplant.

Holger Franke zeigt Monheim von seiner Schokoladenseite

Zwischen Hüpfburg und Kinderschminken gibt es im Spielepavillon Riesenseifenblasen und Tellerjonglage. Dazu gibt es nach Haukes Angaben verschiedene Leckereien. „Neu ist eine große Bühne.“ Dort machten Lutzemanns Jatzkapelle mit Jazz und Swing, Jeck United unter anderem mit karnevalistischen Melodien sowie Querfeldbeat mit Musik verschiedener Genres Stimmung. Hauke: „Besucher können sich nicht nur von den optischen Verschönerungen, sondern auch von der neuen Barrierefreiheit durch abgesenkte Bordsteine und breitere Gehwege überzeugen.“

Das Straßenfest ist nicht die einzige publikumswirksame Aktion an diesem Wochenende. Am Sonntagabend wird an verschiedenen Orten im Monheimer Stadtgebiet in den Mai getanzt. Bei der Garde Kin Wiever geht es um 17 Uhr am Baumberger Dorfplatz los, die Altstadtfunken starten um 19 Uhr am Kradepohl.

Stadtführer Holger Franke zeigt am morgigen Freitag ab 10.30 Uhr bei einer rund dreistündigen kulinarischen Führung „Monheim von seiner Schokoladenseite“. Mit dem Monheimer Fernseh-Schauspieler besuchen Teilnehmer verschiedene inhabergeführte Geschäfte und Cafés. Hans Schnitzler führt am Sonntag durch Altstadt, Rheinbogen und Marienburgpark. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Schelmenturm. mei

