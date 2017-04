Ballerinas für Welt-Cup qualifiziert

„Sweethearts“ holten sechs Medaillen in Fürstenfeldbruck.

Mit dreimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze sind die Dancing Sweethearts vom Deutschen Ballettwettbewerb nach Langenfeld zurückgekehrt. „Somit sind alle Langenfelder Tänzerinnen und ein Tänzer für den World Dance Cup vom 24. Juni bis 1. Juli in Offenburg qualifiziert“, freut sich Trainerin Susanne Guss nach den erfolgreichen Tagen in Fürstenfeldbruck bei München.

Am ersten Wettkampftag gab es bereits zwei Silbermedaillen

Als erste der Langenfelder Tänzerinnen mussten dort Samanta Lück, Zoe Warschun, Alisa Draber und Ekaterina Ebert ran. In der Kategorie „Modern-Tanz Quartett“ zeigten sie ihre Choreographie „Medicine“. Danach war Ekaterina Ebert in der Kategorie Solo-Showtanz Erwachsene mit „My Reflection“ an der Reihe. Große Freude bei der Siegerehrung: Silber für das Quartett und Silber für das Solo. Tags darauf standen die Kindersoli Showtanz und Gruppen Akrobatik-Tanz auf dem Programm.

Gruppentanz wurde mit 95,7 von 100 möglichen Punkten belohnt

Nachdem im Showtanz gute Platzierungen erreicht wurden, tanzte Luca Hieke in der Altersgruppe bis neun Jahre ihr Akrobatik-Stück „Pippi Langstrumpf“. In der nächsten Altersgruppe bis 13 gab Chiara Campobasso die „Bezaubernde Jeannie“. Anschließend gab es riesigen Jubel bei den Langenfeldern, inklusive der mitgereisten Eltern und Großeltern, denn für beide gab es Gold.

Am Nachmittag standen die Gruppentänze an. In der Kategorie „Ballett-Fusion bis 13 Jahre“ ertanzte die Truppe von „Susannes Ballettschule“ die Bronzemedaille. „First Love“ hieß ihr Bühnenstück.

In der Kategorie „Akrobatik-Tanz bis 17 Jahre“ standen die „Dancing Sweethearts“ dann mit 23 Tänzerinnen und einem Tänzer – Ilias Araz – auf der Bühne. Man war gespannt, wie der Gruppentanz mit dem Titel „Be Our Guest“ bei der Jury und dem Publikum ankommen würde.

Trainerin Susanne Guss beobachtete mehr die Reaktion der Jury als ihre Tänzerinnen. Schließlich hatte sie die Choreographie schon oft gesehen und war überzeugt vom Können ihrer Eleven. Ein tosender langer Applaus des Publikums bestätigte schon mal, dass dieser Tanz sehr gut ankam. Mit 95,7 von 100 erreichbaren Punkten setzten die Wertungsrichter die Langenfelder auf Platz 1 in dieser Kategorie – noch einmal Gold für die „Dancing Sweethearts“. Red

