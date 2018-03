Langenfeld. In der Nacht zu Samstag ist ein Autofahrer auf die Gegenspur der Schneiderstraße in Langenfeld geraten und ungebremst in einen abgestellten Lkw-Anhänger gekracht. Laut Polizeiangaben wurde der 49 Jahre alte Autofahrer aus Hilden bei dem Unfall schwer verletzt. Er sei aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug sei unter den Anhänger geraten. Am Fahrzeug und am Anhänger entstand ein Gesamtschaden von circa 14.000 Euro, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter. red