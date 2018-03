Für das umfangreiche Ferienprogramm sind noch einige Plätze frei.

Monheim. Für die Osterferien haben das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter noch freie Plätze. Am Mittwoch, 26. März, steht der Mikrokosmos Kompost im Mittelpunkt. Kinder von acht bis zwölf Jahren erfahren eine Menge über die zahlreichen faszinierenden Tierarten, die in einem Komposthaufen zu finden sind.

Hat ein Tausendfüßler wirklich 1000 Füße?

Hat ein Tausendfüßler wirklich 1000 Füße? Diese und weitere Fragen werden von zehn bis 13 Uhr beantwortet. Es wird um Mitnahme von wetterfester Kleidung und Verpflegung gebeten. Anmeldung unter Telefon 0211/ 9961212, zehn Euro pro Kind. Das Leben der Vögel im Jahresverlauf ist am Donnerstag, 29. März, von zehn bis 13 Uhr Thema bei den Biologen. Auch hier wird wetterfeste Kleidung sowie Verpflegung empfohlen. Anmeldung unter Telefon 0211/ 9961212, zehn Euro pro Kind. Das Römische Museum lädt Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Dienstag, 3. April, ein, den typischen Alltag römischer Kinder von vor 2000 Jahren zu erleben. Von zehn bis 13 Uhr schlüpfen sie in römische Tuniken, prägen Medaillen und haben Spaß bei römischen Spielen. Anmeldung unter Telefon 02173/ 9518930, acht Euro pro Kind.

Am Mittwoch, 4. April, wird von zehn bis 13 Uhr gebacken. Unter dem Motto „Vom Korn zum Brot – backen wie die alten Römer“ mahlen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren Korn in einer Rundmühle. Anmeldung unter Telefon 02173/ 9518930, acht Euro pro Kind. Unter dem Motto „Lupus im Schafsfell“ lernen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Donnerstag, 5. April, von zehn bis 13 Uhr Filz näher kennen. Anmeldung unter Telefon 02173/ 9518930, acht Euro pro Kind. Die Aktionstage enden mit einem Besuch bei Imker Manfred Krüger und seinem Bienen am Donnerstag, 5. April von 14 bis 17 Uhr. Anorak anziehen. Anmeldung unter Telefon 0211/ 7090661, sechs Euro pro Kind. og