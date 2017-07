Wissenswertes über die Landwirtschaft, aber auch den Naturschutz standen bei der Fahrt auf dem Programm.

Monheim/Urdenbach. Das lässt sich Praktikantin Lea nicht zweimal sagen. Begeistert schwingt sich die junge Frau auf den Traktor, setzt 160 Pferdestärken in Gang und schaukelt mit dem riesigen Planwagen auf durchfurchten Wegen kreuz und quer durch die Felder und Wiesen der Urdenbacher Kämpe. An Bord Teilnehmer der Veranstaltung „Landwirtschaft zum Anfassen“. Als kundige und humorvolle Begleiter sind Elke Loepke von der Biologischen Station Haus Bürgel und Landwirt Robert Bossmann dabei. Richtig, der Erdbeerbauer. Doch dieses Mal geht es nicht um süße Früchte, sondern um Grundlagen des Ackerbaus, um den Natur- und Trinkwasserschutz. Manches Thema bringen die Planwagenpassagiere von sich aus zur Sprache.

In Baumberg wachsen Weizen, Dinkel und Zuckerrüben

Zunächst geht es Richtung Baumberg vorüber an großen Feldern, auf denen jeweils eine Getreidesorte angebaut wird. Die Gäste erfahren: Je größer die Fläche für den Anbau einer Frucht, desto rentabler ist das Ganze. Bossmann pflückt Weizen, Dinkel, eine Zuckerrübe und demonstriert anschaulich den Unterschied der Körner. In den Händen zerrieben oder zwischen den Zähnen gekaut, wird schnell klar, was Dinkel und was Weizen ist. Dass sich ertragsreiche und sandige Böden an dem Schopf der Zuckerrüben mit bloßem Auge erkennen lassen, lockt ein erkenntnisreiches „Ahh“ bei Teilnehmern hervor.

„Wo der Rhein oft ’rüber-geht, da ist der beste Boden“, erklärt der Landwirt. Elke Loepke zeigt auf einer Karte mit zahlreichen Blautönen, wie die Kämpe dank des Rheins ausgestattet ist. Weiter geht’s zum Thema Düngen. „Sind sie ein halber Chemiker?“, fragt ein Teilnehmer. Bossmann lacht wissend und hält einen gut verständlichen Kurz-Vortrag über die Bodenbeschaffenheit, die Vor- und Nachteile sowohl von Kunstdünger als auch organischem Dünger. Die Stichworte dabei sind Bodenanalysen, Stickstoff, Phosphor und die Nitratwerte.

Das Thema Gülle sorgt für lebhafte Diskussionen auf dem Planwagen

Nach kurzen Zwischenstopps ist immer wieder Seefestigkeit gefragt, der Planwagen schaukelt über die Feldwege. Vorne im Traktor sitzt begeistert der zehnjährige Nelios. Als einziges Kind in der Runde, ließ er sich die Einladung auf den Traktor-Truck nicht entgehen. Robert Bossmann erklärt, dass er sich von einer Baustelle ausgebaggerte Erde zur Bodenverbesserung besorgt hat. „Und wie lange hält das vor?“, will ein älterer Herr wissen. „Ewig“, gibt Bossmann knapp zurück.

„Die Zuckerrübe sieht nicht gut aus, das hat mit der Trockenheit in diesem Jahr zu tun“, sagt Bossmann und zeigt auf mehrere kleine Wurzeln. Eine gesunde Rübe habe eine einzige Wurzel, die ellenlang in der Erde stecke. Landwirtschaft zum Anfassen ist spannend. Zwischendurch gibt es immer wieder Diskussionsstoff – über die leidige Gülle.

Die Passagiere geben dem Programm eine kritische Note: Es geht um Nachhaltigkeit und Massentierhaltung. Bauer Bossmann scheut kein Thema. „Das ist lehrreich“, zieht eine ältere Frau Bilanz. „Und spannend“, ergänzt ihr Mann. Die anderen nicken zustimmend. Zeit für Diskussionen gibt es reichlich, denn von Haus Bürgel geht’s durch die Kämpe, anschließend brettert das Gefährt den Baumberger Weg entlang bis Urdenbach. Dann Richtung Anleger und querbeet zurück nach Haus Bürgel.

