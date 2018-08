Die Monheimer Lions richten am Freitag, 28. September, 14 Uhr, im Ulla-Hahn-Haus einen Vorlesewettbewerb für Viertklässler aus. Die Teilnahme wird über die Grundschulen organisiert. Abends ab 19 Uhr folgt der Poetry-Slam für ältere Schüler und junge Erwachsene. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an.

Seitdem die Kinder selbstständiger sind, betreut die stellvertretende CDU-Vorsitzende für ihre Partei den Arbeitskreis Monheim. „Ich bin seit fünf Jahren dabei.“ Politisches Engagement sei früher wegen der Kinder und ihrer Berufstätigkeit nicht möglich gewesen. Schulpolitik und innere Sicherheit sind ihre Themen. Was die Ausstattung betreffe, seien die Monheimer Schulen gut aufgestellt, inzwischen werde auch sehr viel Geld in die Substanz gesteckt. Linhart bedauert hingegen, dass das Spektrum seit der Realschulschließung eingeschränkt sei. „Eltern haben keine Wahlfreiheit mehr.“

Über das Lions-Quest-Projekt unterstützt der Club das soziale Lernen am Otto-Hahn-Gymnasium und finanziert über Spenden die Schulungen für Lehrer. In Rollenspielen sollen Gefühle erkannt, Aggressionen verhindert und so Lebenskompetenz vermittelt werden, sagt die neue Präsidentin. Darüber hinaus hilft der Club bei der Finanzierung des Programms „Klasse 2000’“, an dem bisher die Lottenschule und die Armin-Maiwald-Schule teilnehmen. Suchtprävention und Gesundheit stünden hier im Vordergrund. Damit noch weitere Grundschulen einbezogen werden können, sucht der Lions-Club Sponsoren. „Pro Klasse und pro Schuljahr benötigen wir 220 Euro.“

Mit Beruf und Ehrenamt ist Angela Linhart gut ausgelastet. Doch die 49-Jährige schätzt zum Ausgleich regelmäßige Jogging-Runden am Rhein und ihren Garten in der Siedlung Blee. „Die Gartenschere ist mein liebstes Arbeitsgerät.“ Sie hat alles mit Stauden bepflanzt „damit es immer blüht und Unkraut keine Chance hat“. Gemeinsam mit den Kindern hat sie einen Teich angelegt und diesen zu einem Zuhause für Kröten und Frösche gemacht.

poetryslamlions@gmx.de