Alle Jecken unter einem Hut

Der Kirchenchor Cäcilia hat die „Geburtstagssitzung“ ausgerichtet.

Langenfeld. Es ist schon ein beeindruckendes Bild, wenn rund 450 Besucher in der voll besetzten Richrather Schützenhalle gemeinsam schunkeln. Die bunt gekleideten Jecken haben am närrischen 11. Februar auch einen närrischen Geburtstag gefeiert, denn der Gemeindekarneval „All onger eenem Hoot“ wurde bereits zum 33igsten Mal zelebriert.

Ausgerichtet wird er vom Kirchenchor Cäcilia und von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath. Diesmal zeichnet der Kirchenchor für die Organisation verantwortlich, der auch die Elferrats-Präsidentin Petra Boes stellte. Sie hatte zehn Räte an der Seite, die alle innerhalb der letzten 33 Jahre selbst Präsident waren, sogar der Präsident der allerersten Sitzung, Winfried Reuter, war dabei. Das Langenfelder Prinzenpaar Klaus IV. und Elke I. zeigt sich beeindruckt. „Das ist eine sehr lange Zeit Karneval von Richrathern für Richrather“, so seine Tollität Prinz Klaus. Selbstverständlich bringt das Prinzenpaar dem Geburtstagskind auch ein Ständchen: „Wir Jecken hier in Langenfeld, feiern wie es uns gefällt.“ Doch nicht nur das Prinzenpaar ist zum Gratulieren gekommen. Auch der Auftritt des Jugendtanzkorps „Rheinsternchen“ ist ein Geburtstagsgeschenk des Richrather Karnevalsvereins Schwarz-Weiß an den Gemeindekarneval. Bei so vielen hübschen Mädels wird es ganz schön eng auf der Bühne. Mit ihrer schwungvollen Choreografie, die mit tollen akrobatischen Einlagen begeistert, sorgen die Mädels in Rot für eine super Stimmung in der Schützenhalle.

„Hier treffe ich Freunde und Bekannte.“

Petra Kerner, Gast

Natürlich gibt es auch jede Menge zu lachen, zum Beispiel beim gelungenen Sketch von Billa und Manuel. Der Gemeindekarneval ist berühmt dafür, dass er Karneval von Richrathern für Richrather in Richrath bietet. So geben sich auf der Bühne dann auch die „Zackige 13“, die „Lummerland Pänz“ und die Jungschützen ein Stelldichein. Die Tanzgruppe „Echte Fründe“ lässt die Bühne beben und das „Cäcilia Duett“ begeistert zum krönenden Abschluss des Abends. „Ich komme schon seit vielen Jahren immer zum Gemeindekarneval“, sagt Petra Kerner. „Hier treffe ich Freunde und Bekannte.“ Es sei inzwischen wie eine ganz eigene Familienfeier, die sie nicht verpassen will. „Wir haben hier immer jede Menge Spaß“, betont die als Indianerin verkleidete Jeckin. Matthias und Jasmin Schmidt dagegen sind zum ersten Mal zu „All onger eenem Hoot“ gekommen. „Wir sind erst im vergangenen Herbst nach Richrath gezogen“, erklärt Matthias Schmidt. „Und so dachten wir, der Gemeindekarneval ist sicher eine gute Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen“, fügt Jasmin hinzu. Die beiden haben sich extra in Schale geworfen – mit Frack, Fliege und Zylinder.

