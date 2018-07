Amt kontrollierte die Tiere und gab Entwarnung.

Monheim/Langenfeld. Eine Gruppe scheinbar unterernährter Schafe hat in den vergangenen Tagen Tierschützer in der Ohligser Heide auf den Plan gerufen. Nachdem Spaziergänger in einer Herde von 200 Heidschnucken stark abgemagerte Tiere entdeckt hatten, wurden das Bergische Veterinäramt sowie die Tierschutzorganisation „Dogman“ verständigt.

Inzwischen konnte aber zumindest teilweise Entwarnung gegeben werden. Den Tieren geht es wieder besser. Die unterernährten Heidschnucken stehen zurzeit in einem Stall, wo sie aufgepäppelt werden. Das bestätigte eine Mitarbeiterin von „Dogman“ auf Anfrage, nachdem die Tierschutzorganisation seit Wochenanfang gleich mehrmals, zuletzt am Mittwoch, die Herde kontrolliert hatte. Und auch vom Veterinäramt kam die gute Nachricht, dass mit den Tieren alles in Ordnung sei.

Freilaufende Hunde könnten die Tiere vertrieben haben

Nach aktuellem Stand könnten die Heidschnucken Opfer von freilaufenden Hunden geworden sein. So berichtete der Schäfer der Herde gegenüber „Dogman“, die Tiere seien vergangene Woche von Hunden aufgescheucht worden und hätten daraufhin Reißaus genommen. Danach seien die Schafe einige Tage durch die Wälder der Heide geirrt, wo sie nicht genug Futter gefunden hätten. Tatsächlich befanden sich die Schnucken, als sie zur Herde zurückgekehrt waren, laut den den Spaziergängerinnen in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die Tiere waren stark abgemagert, was nach Ansicht des Veterinäramtes aber nicht gleichbedeutend ist mit einer Lebensgefahr für die Vierbeiner. So teilte das Amt nach einer Kontrolle am Dienstag mit, der größte Teil der Herde habe einen „normalen Ernährungszustand aufgewiesen“. Nur vereinzelte Tiere seien „dünn“ erschienen, ohne dass ein kritischer Zustand vorgelegen habe.

Eine Einschätzung, die der „Tierhilfeverein Dogman“ allerdings, zumindest am Dienstag, nicht teilte. Es sei unverständlich, dass das Amt erst am Tag nach der Meldung in der Heide kontrolliert habe. Und zudem sei die Konstitution der Schafe keineswegs beanstandungsfrei gewesen, hieß es.

Die Herden in der Heide werden regelmäßig überwacht. So wurde die betroffene Gruppe noch vergangene Woche von einem Tierarzt untersucht, ohne dass es laut Amt Beanstandungen gab.

Das Hauptproblem sind aber wildernde Hunde. So wurde erst vor wenigen Tagen in der Herde ein Schaf so schwer verletzt, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Deshalb appellierte Jan Bommers von der Biologischen Station Mittlere Wupper nun noch einmal an Hundehalter, ihre Vierbeiner in der Heide immer an der Leine zu lassen.