Monheim. Am Dienstagabend ist es auf der Kreuzung Niederstraße/ Daimlerstraße in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin gekommen. Nach Angaben der Beteiligten wollte ein 47-jähriger Mann mit seinem VW Lupo an der Kreuzung nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Dabei bemerkte er eine 72-jährige entgegenkommende Fahrradfahrerin zu spät, welche in Richtung Krischerstraße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß beider stürzte die 72- jährige Monheimerin zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie anschließend ins Krankenhaus gebracht. red

