Monheim. Am Mittwoch gegen 15 Uhr stürzte eine 90-jährige Radfahrerin an der Thomasstraße in Baumberg und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben fuhr die Seniorin auf der Thomasstraße und prallte in Höhe der Bushaltestelle - ohne Fremdverschulden - mit ihrem Vorderrad gegen den Bordstein.

Die Rentnerin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

