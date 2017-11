Auf dem Fußweg zwischen dem Schulhof des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und dem Friedhof in Höhe des Hausmeisterbüro ist ein Rentner am Montag überfallen worden.

Langerfeld. Am Montagabend ist ein Rentnter in Langenfeld-Immigrath überfallen worden. Der 69-Jährige war gegen 21.45 Uhr auf der Straße "Auf dem Sändchen" unterwegs, als auf dem Fußweg zwischen dem Schulhof des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und dem Friedhof in Höhe des Hausmeisterbüros eine dunkel gekleidete männliche Person auf ihn zukam. Der maskierte Unbekannte hielt ein Messer in der Hand und forderte den 69-Jährigen auf, sein Bargeld und das Handy herauszurücken. Der Rentner schmiss zwei Geldscheine auf den Boden und rannte in Richtung Sporthalle. Dort traf er auf zwei Zeugen, die umgehend die Polizei informierten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- unter 30 Jahren

- sprach akzentfreies Deutsch

- sehr schlank

- trug eine dunkle Wollmütze, zum Tatzeitpunkt hatte der Mann einen Schal über Mund und Nase gezogen

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.