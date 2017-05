Die Tiere grasen zwischen Hilden, Solingen und Langenfeld und sorgen so dafür, dass dort Heidetypische Pflanzen erhalten bleiben.

Langenfeld/Monheim. In den kommenden Wochen ziehen wieder an die 300 Moorschnucken über die Bergische Heideterrasse zwischen Hilden, Solingen und Langenfeld. Unterstützt von einigen Ziegen beweiden die Schafe die Heideflächen, Heidemoore und Sandmagerrasen. Darauf macht das Team der Biologischen Station Haus Bürgel in Monheim aufmerksam.

Die Tiere halten die Vegetation kurz und entziehen Nährstoffe, so dass heidetypische Pflanzenarten dort Licht und Platz zum Wachsen haben. Sie weiden an Heidekraut und Ginster und verjüngen die Pflanzenbestände dadurch.

Die Heide ist ein besonderer Lebensraum für „Hungerkünstler“, wie zum Beispiel Heidekraut, Heidenelke und Moorlilie, die mit karger Kost der nährstoffarmen Böden auskommen. Mit etwas Glück können Zauneidechsen beobachtet werden.

Seit dem Jahr 2002 sind die Hüteschafe wieder im Einsatz

Noch vor 100 Jahren prägten ausgedehnte Heideflächen feuchter und trockener Ausprägung die Landschaft zwischen Hilden, Solingen und Langenfeld. Heute sind jedoch nur noch in den Naturschutzgebieten kleinere Restbestände vorhanden. Diese werden seit 2002 wieder kontinuierlich durch traditionelle Hüteschafhaltung gepflegt, wie sie bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich war.

In Kooperation mit den zuständigen Naturschutzbehörden und Kommunen möchten die Biologische Station Haus Bürgel und die Biologische Station Mittlere Wupper weitere Heideflächen in den Naturschutzgebieten in Langenfeld, Hilden und Solingen wiederherstellen und miteinander vernetzen. Die Wanderschafherde weidet in der Hildener Heide, Oligser Heide und im Further Moor auf kommunalen Flächen. Die Biologischen Stationen übernehmen die Planung der Pflegemaßnahmen und begleiten die Umsetzung.

Wer die Heideflächen der Region erkunden möchte, kann dies auf einer Wanderung oder Radtour tun. Hierzu gibt es einen Rad- und Wanderführer zur „Bergischen Heideterrasse“, der bei den Biologischen Stationen erhältlich ist. Auch der Neanderland-Steig führt direkt durch die Heidegebiete.

Für Dienstag, 11. Juni, lädt die Biologische Station zu einer naturkundlichen Wanderung durch die Hildener Heide ein. Anmeldung: VHS Hilden-Haan (Telefon 02103/500530).

Um die Wanderschafherde nicht zu stören, ist es besonders wichtig, dass die Hunde konsequent angeleint werden. In den vergangenen Jahren sind mehrfach Lämmer und Mutterschafe durch jagende Hunde verletzt worden und teils auch zu Tode gekommen. arue

www.bergische-heideterrasse.net

