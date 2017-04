25 000 Besucher werden erwartet

22 Vereine präsentieren sich am Wochenende auf dem Stadtfest.

Langenfeld. Vereine, Schausteller, Kirchengemeinden und städtische Einrichtungen haben wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, damit das Stadtfest gelingt. Zwischen den beiden Bühnen vor Haus Arndt und der St.-Josef-Kirche werden 22 Vereine ihre Stände aufschlagen. Auf dem Marktplatz, am Rathaus und auf dem Rathausparkplatz wird Schausteller Frank Schmidt seine Fahrgeschäfte platzieren. Rund 25 000 Besucher werden zum Stadtfest erwartet.

Die Vereinsmitglieder beginnen bereits am Feitagnachmittag, ihre Stände aufzubauen, damit sie am Samstag pünktlich zum Festbeginn stehen. Dort präsentieren sich unter anderem die St. Sebastianus Schützenbruderschat Immigrath, das DRK, die CDU oder der Bibliotheksförderverein sowie das Resonanz Bildungsforum und die Pappnasen. Auf den Bühnen beginnt das Programm am Samstag um 14 und am Sonntag um 11 Uhr. Dort zeigen zum Beispiel junge Sportler der SG Langenfeld ihr Können.

Neben Tanz und Sport gibt es auf den Bühnen jede Menge Musik

Zum Auftakt des Festes marschieren am Samstag um 14.45 Uhr die Schützen auf. Es folgt die Andacht der christlichen Kirchen bevor Bürgermeister Frank Schneider um 15.15 Uhr die offizielle Eröffnung verkündet. Auch präsentiert sich eine spanische Gruppe „Buente Gente“ zum Themenjahr in Langenfeld. Um 16 Uhr beginnt das Schießen um die Stadtkönigs- und -prinzenwürde, König und Prinz werden gegen 18.45 Uhr proklamiert. Anschließend kommen die Lokalmatadore von „Jim Buttons“ auf die Bühne.

Neben Tanz und Karate wird die Bühne am Sonntag von Jochen Poidinger, „One’s missing“ und „2Theuniverse“ bespielt. Auf Bühne zwei geben am Samstag „Starbuckaster“ und die „San Marino Band“ den Ton an. Am Sonntag unterhält dort das Jugendtanzkorps der Rheinsternchen. Jana Janson gibt die Helene-Fischer-Show. Es spielt außerdem die Band „B Famous“. In der Stadthalle startet am Sonntag um 11 Uhr das Offene Singen mit acht Chören. Der Eintritt beträgt drei Euro. Dafür gibt’s zwei Stunden lang Musik.

Die Frühjahrskirmes bietet neben Klassikern wie Pfeilewerfen, Entenangeln, Karussell und Kettenflieger ein Riesenrad und einen Simulatorlauf. Für Frank Schmidt ist es die erste Kirmes, die er in diesem Jahr organisiert. „Hoffentlich wird das Wetter gut“, sagt der Schausteller, der in Langenfeld, sowohl was die Publikumszahlen als auch die Kooperation mit der Stadt angeht gute Erfahrungen gemacht hat. In geringem Umfang wird es zum Langenfelder Stadtfest auch Straßensperren geben, teilt Christian Benzrath, Referatsleiter Recht und Ordnung, mit.

