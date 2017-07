Die Metal-Fans feierten bis spät in die Nacht auf der Bürgerwiese. Am Nachmittag – im Bild der Auftritt der Gruppe „Replace“ – waren auch Familien auf dem Gelände anzutreffen.

Kuttenträger Walter bevorzugt den hinteren Bereich des Festivalgeländes. Bierzeltgarnituren bieten Platz zum gepflegten Beisammensein, die Getränkestände befinden sich in der Nähe und: Dort kann man reden, ohne dem anderen ins Ohr zu schreien. Ein paar Bier hat Walter, frischgekürter „Vizepräsi“ der Motorradfreunde „Shadow Dragons“, bereits intus, für ihn und seine Jungs zählt das Rhein Rock zu den Open-Air-Highlights. „Wir sind heute zum zehnten Mal hier“, sagt Walter. „Wir sehen zwar wild aus, aber wir sind alle nette Kerle. Wir freuen uns total auf Emil Bulls.“

Um 22.30 Uhr ist der große Moment gekommen, der Vollmond begrüßt die Musiker von Emil Bulls aus München, Kunstnebel verfliegt, die Jungs rocken an, die Fangemeinde ist außer sich, zeigt sich textsicher, liegt sich in den Armen. Emil Bulls sind eine absolute Größe in der Metalszene. Jetzt stehen sie in Monheim auf der Bühne, mit so viel Lust und Leidenschaft, als spielten sie bei Rock am Ring vor 70 000 Menschen.