Haan. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG wird die Strecke zwischen Solingen Hbf und Gruiten am Sonntag, 24. September, für den Zugverkehr der Linie RB 48 (Rhein Wupper Bahn) gesperrt. National Express richtet für den betroffenen Streckenabschnitt einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. National Express bittet die Reisenden, die längere Fahrzeit zu berücksichtigen. Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen nur begrenzt möglich. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sind mit dem Hinweis „Ersatz“ gekennzeichnet und befinden sich an den folgenden Standorten: Solingen Hbf/Busbahnhof Bussteig 1 a, Haan Bahnhof/Bahnhofstraße und Gruiten Bahnhof/Thunbuschstraße. Die Linie RE 7 (Rhein Münsterland Express) ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden auch über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Red