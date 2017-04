Zug-Ausfälle erschweren Pendeln

Wegen umfänglicher Bauarbeiten kommen auf die Nutzer der S 7, S 8 und der RB 48 in den Oster- und Sommerferien ganz erhebliche Behinderungen zu.

Hilden/Haan. Auf Pendler kommen in diesem Jahr harte Zeiten zu. Der Eisenbahnknoten Wuppertal wird während der Osterferien von Freitag, 7. April, 22 Uhr, bis Montag, 24. April, 4 Uhr, und während der Sommerferien von Sonntag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Mittwoch, 30. August, 4 Uhr, komplett gesperrt. Von den Bauarbeiten und vom Ausfall der Linien betroffen sind auch die Nutzer der S 7, der RB 48 sowie der S 8 mit ihren Haltestellen in Haan-Gruiten, Erkrath, Hochdahl und Millrath.

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, um das Stellwerk in Wuppertal-Vohwinkel auf den neuen Stand der Technik zu bringen. Das Stellwerk steuert künftig den kompletten Zugverkehr und ersetzt die alten signaltechnischen Anlagen mit den Stellwerken in Gruiten (Baujahr 1976), Wuppertal-Hauptbahnhof (Baujahr 1964) und Wuppertal-Vohwinkel (Baujahr 1964).

Vom neuen Stellwerk aus wird künftig der gesamte Bahnverkehr zwischen Wuppertal und Düsseldorf digital gesteuert. Doch um es in Betrieb nehmen zu können, müssen jedes Kabel, jedes Signal und jede Weiche an das neue Stellwerk angeschlossen werden. Die Arbeiten laufen unter großem Zeitdruck, um die Sperrpausen, in denen kein Zug fährt, gut auszunutzen.

Insgesamt werden bis zur Inbetriebnahme in den Bahnhöfen Haan-Gruiten, Wuppertal-Vohwinkel. -Sonnborn, -Zoologischer Garten, -Steinbeck und Wuppertal Hauptbahnhof 387 Signale aufgestellt, 98 Weichen an die neue Technik angeschlossen und 374 000 Meter Kabel verlegt. Bestehende Weichen werden dabei parallel zu der vorhandenen Technik mit neuen Kabeln ausgerüstet.

195 neue Fundamente und Masten für die Signale wurden bereits erstellt. Außerdem werden unter anderem elf Weichen und eine Doppelkreuzungsweiche entlang der Streckengleise neu eingebaut. Bis zum Abschluss aller Maßnahmen – voraussichtlich im Jahr 2023 – wird die Bahn mehr als 55 Millionen Euro in das Projekt investiert haben. Und das ändert sich für die Pendler:

Regional- und S-Bahnverkehr

Im S-Bahnverkehr entfallen die Züge in den Abschnitten Wuppertal Hbf – Wuppertal-Oberbarmen (S 7), Düsseldorf-Gerresheim – Wuppertal-Oberbarmen (S 8, S 68) und Velbert-Langenberg – Wuppertal Hbf (S 9). Die Regionalzüge fallen zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Oberbarmen (RE 4, RE 13) sowie Solingen und Wuppertal-Oberbarmen (RE 7, RB 48) aus. Während der Bauarbeiten startet und endet die RB 48 (Rhein-Wupper-Bahn) außerplanmäßig in Solingen Hbf. Der Abschnitt zwischen Solingen Hbf und Wuppertal-Oberbarmen wird nicht bedient. Fahrgäste nutzen den eingerichteten Schienenersatzverkehr. Die betroffenen Verkehrsunternehmen (Abellio Rail NRW GmbH, DB Regio NRW, Eurobahn und National Express Rail GmbH) stellen ein umfassendes Ersatzangebot mit Bussen bereit. Stündlich gibt es bis zu 20 Abfahrten mit mehr als 50 Bussen von Wuppertal Hbf. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Vohwinkel verkehren Busse im Drei- bis Neun-Minuten-Takt.

Zwischen Wuppertal und Düsseldorf gibt es tagsüber pro Stunde und Richtung vier Schnellbusfahrten sowie noch vier Busse je Richtung und Stunde zwischen Wuppertal und Solingen.

Fernverkehr

Alle ICE- und IC-Züge zwischen Köln und Dortmund/Hamm (Westf) werden über die Ruhrstrecke umgeleitet und verkehren gegebenenfalls mit geänderten Fahrzeiten. Die Halte in Solingen, Wuppertal und Hagen entfallen.

Zusätzlich halten die Züge in Düsseldorf. Einzelne Züge fallen zwischen Köln und Dortmund sowie zwischen Köln und Koblenz aus. Reisenden in Richtung Berlin, Hamburg und Leipzig wird empfohlen, von Wuppertal-Oberbarmen mit Nahverkehrszügen nach Hamm (Westf) oder Dortmund zu fahren. In Richtung Süddeutschland können die Ersatzbusse bis Düsseldorf oder Solingen genutzt werden. Weitere Informationen gibt es auch an der Service-Hotline 0221/13999444 und im Netz.

www.nationalexpress.de/ baumassnahmen

