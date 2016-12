Zahlreiche Einbrüche an Heiligabend

Insgesamt acht Mal schlugen Diebe an den Feiertagen in Hilden zu.

Hilden. Acht Einbrüche, die über die Weihnachtstage in Hilden verübt wurden, meldete die Polizei gestern. An der Straße „Kosenberg“ rissen Einbrecher einen verschlossenen Rolladen aus der Verankerung und brachen eine Terrassentür auf. Sie stahlen ein Mobiltelefon und Obst, richteten aber einen Schaden von rund 3000 Euro an. An der Walder Straße scheiterte ein Einbruch in eine Autowerkstatt, als die Diebe von Anwohnern bemerkt wurden. Zwischen Freitag und Dienstag stemmten Unbekannte ein Loch in die Außenwand eines Bürogebäudes. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Akustischer Alarm schlug die Täter an der Hofstraße in die Flucht

Mit einer Gehwegplatte warfen Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Hofstraße ein. Der dadurch ausgelöste akustische Alarm trieb die Täter aber in die Flucht. Ein geworfener Stein ließ die Fensterscheibe zu einem Büro an der Furtwänglerstraße splittern. Die Diebe stiegen ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. An der Regerstraße gelangten unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und Schubladen. Was aus den Wohnräumen verschwand, steht noch nicht fest. Ebenfalls Samstag zwischen 15.45 und 21.30 Uhr gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Brucknerstraße. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht. Bargeld, einen Laptop und Schmuck in bislang unbekanntem Gesamtwert stahlen Diebe beim Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner Straße. Bei ihren Ermittlungen hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 02103/898-6410. -dts

