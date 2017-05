Gutachten soll mit Gebühren-Überschussfinanziert werden.

Haan. Ein gut konzipierter Wochenmarkt ist ein starker Attraktivitätsfaktor und Frequenzbringer für eine Innenstadt. Seine Funktion geht über das reine Verkaufen von Produkten weit hinaus. Ein Wochenmarkt ist auch sozialer Treffpunkt für alle Bevölkerungsgruppen, prägt die Innenstadt-Atmosphäre und das Stadtbild. Wochenmarkt und Einzelhandel beeinflussen sich positiv – wenn das Konzept entsprechend ausgerichtet ist.

Der Haaner Wochenmarkt ist seit vielen Jahren im Grunde unverändert. Er funktioniert. Was aber nicht heißt, dass Verbesserungen nicht möglich wären. Ein aktueller Kritikpunkt: Die in der Marktsatzung festgelegten Zeiten – von 7 bis 14 Uhr – werden oft nicht eingehalten. „Was dazu führt, dass an einigen Ständen noch verkauft wird, während andere bereits abbauen“, heißt es in einer Vorlage zur nächsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 18. Mai. In diesem Gremium wird vorgestellt, was externe Gutachter untersuchen und erarbeiten sollen. 15 000 Euro lässt sich die Stadt die Begleitung kosten; das Geld stammt aus Überschüssen, die zwischen 2009 und 2012 durch die Marktgebühren erzielt wurden.

Die Verwaltung will den Wochenmarkt als vorhandenen Frequenzbringer für die Innenstadt weiter stärken und auf die Zukunft ausrichten. Dazu muss bei der Bestandsaufnahme auch geklärt werden, wie zufrieden Kunden sind und was sie erwarten. In Abstimmung mit vorhandenen Markthändlern und dem örtlichen Einzelhandel soll versucht werden, dann entsprechend weitere Händler für den Wochenmarkt in Haan zu gewinnen.

Im Gespräch sind Sonderaktionen wie etwa ein Feierabendmarkt

Am Ende soll aufgezeigt sein, wie neue Kundengruppen gewonnen werden können, welche Synergien es zwischen Markt, Einzelhandel und Gastronomie gibt. Die Marktatmosphäre soll zum Aufhalten und Verweilen einladen, der Markt eine hohe Qualität von Ständen und Personal bieten. Die Gesamtarchitektur des Marktes könnte weiterentwickelt und ergänzt werden. Es soll einen Maßnahmenplan „Wochenmarkt Haan“ geben – und möglicherweise Sonderaktionen und Veranstaltungen mit neuen Formaten, wie etwa einem Feierabendmarkt.

