Ein etwa 25 Jahre alter Mann braucht Geld für Schlüsseldienst.

Hilden/Haan. Seit Monaten treibt offenbar ein- und derselbe Trickbetrüger in Hilden und Haan sein Unwesen. Darauf weist die Kreispolizei Mettmann hin. Sie warnt vor der ständig wiederkehrenden Masche: Gut gekleidet, äußerst höflich und deshalb auch immer wieder vertrauenserweckend, erscheint der 20- bis 25-jährige Mann an Haus- und Wohnungstüren von Privatpersonen, aber auch in den Büros kleinerer Firmen. Dort stellt sich der zirka 1,80 Meter große und schlanke Mann zumeist als neuer Nachbar oder als Angehöriger von Nachbarn vor. Er schildert dann in Mitleid erregender Weise, dass er gerade ohne Schlüssel eine Wohnung in der Nachbarschaft verlassen und sich dadurch ausgeschlossen habe. Um den nun dringend erforderlichen Schlüsseldienst bezahlen zu können, der nur bei Sofortzahlung tätig werde, bittet der Betrüger um finanzielle Hilfe in Höhe von 80 bis 120 Euro. Das nur kurzzeitig geliehene Bargeld will er angeblich sofort zurückzahlen, wenn er erst einmal wieder in die Wohnung und an sein dort liegendes Bargeld beziehungsweise an seine Kreditkarte gelangt ist.

„Natürlich meldet sich der Betrüger nie wieder bei seinen hilfsbereiten Geldgebern, die durch diese Betrugstaten nicht nur einen finanziellen Schaden erleiden, sondern gleichzeitig auch ihre eigene Hilfsbereitschaft und den künftigen Glauben an das Gute im Menschen deutlich in Frage stellen“, teilt die Polizei mit. Der Kriminalpolizei liegen inzwischen gute Hinweise zur Identität eines dringend tatverdächtigen, bereits polizeibekannten Straftäters aus Hilden vor. Weil dieser jedoch wohnsitzlos ist, konnte er bislang noch nicht gefasst werden. Daher warnt die Polizei vor seiner Betrugsmasche.

Hinweise nehmen die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103/8986410, die Polizei in Haan, Telefon 02129/93286480, und der Notruf 110 entgegen. arue

