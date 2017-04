Volksbegehren gegen „Turbo-Abi“: Initiative gibt Städten Noten

Noch bis zum 7. Juni können sich Bürger in den Rathäusern in Unterschriftlisten eintragen.

Hilden/Haan. Seit drei Monaten sammeln Gegner des „Turbo-Abiturs“ G 8 Unterschriften für ein Volksbegehren namens „G 9 jetzt in NRW“. Viele Städte informierten die Bürger aber mehr schlecht als recht, wie und wo sie unterschreiben könnten, berichtet die Initiative „Mehr Demokratie“. Sie hat bei allen 396 Kommunen im Lande untersucht, wie einfach Interessierte auf den Internetseiten oder per Anruf an Informationen zum Volksbegehren kommen. Fazit: Nur die Hälfte der Gemeinden schneidet mit „gut plus“ (1,7) oder besser ab. Dazu gehören auch Haan (1,7) und Hilden (1,3). Bei beiden Städten waren nur die Websites untersucht worden. Dennoch sehen sich die Initiatoren auf einem guten Weg. „Die Resonanz ist sehr groß“, sagt Marcus Hohenstein, Sprecher der Initiative.

Gemeinden dürfen nicht über Zwischenstand berichten

In Hilden sind 42 999 Bürger wahlberechtigt. Wie viele das Volksbegehren unterschrieben haben, kann Henrike Loer (Öffentlichkeitsarbeit Stadt Hilden) nicht sagen: „Einzelne Gemeinden sind nicht berechtigt, darüber zu informieren. Das Innenministerium hat verfügt, dass ausschließlich der Landeswahlleiter bekannt gibt, wie viele Wahlberechtigte landesweit das Volksbegehren unterstützt haben“, so Loer. „Viele Eltern wünschen sich Zeit für die Entwicklung ihrer Kinder und stehen dem Abitur in zwölf Jahren skeptisch gegenüber“, beobachtet Ulrich Brakemeier, stellvertretender Leiter des Amts für Schule, Jugend und Sport in Hilden. Trotz zum Teil sehr guter Noten hätten sich zahlreiche Mädchen und Jungen nicht für das Gymnasium, sondern die Gesamt- oder Sekundarschule entschieden. Das zeigen auch die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Hilden: Die Evangelische Gesamtschule (G 9) nimmt im Sommer 126 Schüler auf (Vorjahr: 135), das Bonhoeffer-Gymnasium (G 8) 108 (104). Das städtische Helmholtz-Gymnasium 88 (83), die Colinet-Sekundarschule 86 (100) Viertklässler. „Ungeachtet der volkswirtschaftlichen Vorteile von G 8 bin ich für G 9“, erklärt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke, Mutter von drei Söhnen. Die neue Gesamtschule in Haan (G 9) startet im Sommer mit 125 Schülern. 108 Haaner Schüler wurden zum Schuljahr 2017/18 in der Gesamtschule (G 9) angemeldet, 109 am städtischen Gymnasium Haan (G 8).

