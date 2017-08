Herbert Raddatz fordert Haaner Institutionen auf, beim Engagementpreis NRW mitzumachen.

Haan. Der Stadtsportbund und namentlich sein Chef, Herbert Raddatz, wirft einen Stein ins Wasser: Haaner Initiativen – nicht nur Sportvereine – sollen sich um einen Preis bewerben, den das Land aufgelegt hat. Alle Vereine, Stiftungen, Bürgerinitiativen und Organisationen können sich an dem Wettbewerb bis zum Einsendeschluss am 24. September beteiligen.

Mit dem Preis NRW sollen besonders vorbildliche Vorhaben gewürdigt und ausgezeichnet werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten, die das Zusammenleben im Lande maßgeblich mitgestalten mit dem Schwerpunkt „Engagement schafft Begegnung“. „Ich stelle seit Jahrzehnten mit Freude fest“, sagt Raddatz zur Begründung, „dass in der Stadt Haan ein ganz großer Teil unserer Mitbewohner sich ehrenamtlich engagiert.“

Vorbildliche Vorhaben sollen mit dem Preis gewürdigt werden

Deshalb habe er sich entschlossen, möglichst öffentlichkeitswirksam auf die genannte Ausschreibung aufmerksam zu machen. Er gibt ein paar Beispiele: In der Stadt Haan haben sich in den vergangenen Jahren zum Beispiel mit großem ehrenamtlichen Engagement der Verein Haaner Sommer (gerade sichtbar aktiv), das Netzwerk Wir sind Haan, der Bürger- und Verkehrsverein Gruiten, die Caritas mit dem angeschlossenen SKFM ausgezeichnet – „nicht zu vergessen die Vereine für Kultur und Sport“, heißt es. Aufgerufen hat Staatssekretärin Andrea Milz. Sie führt das neue Ressort „Sport und Ehrenamt“. Nun ist es also an den Initiativen, entsprechende Unterlagen zusammenzufügen und sich zu bewerben.

Folgende Inhalte werden abgefragt: Objekthintergrund, Ideen, Konzept, Bürgerschaftliches Engagement mit Kooperationspartner und die Nachhaltigkeit. Die eingereichten Projekte sollten längerfristig angelegt sein und sich durch eine besondere Intensität auszeichnen. Darüber hinaus werden die Innovation und die Lösungsansätze zum Nachahmen bewertet.

Die genauen Vorgaben für den Wettbewerb mit Ausschreibung sind auf der Homepage des Landes Nordrhein-Westfalen und auf einer weiteren speziellen Internetseite zu erfahren:

land.nrw.de engagiert-in-nrw.de

