Vandalen zerstören Boulebahn

Unbekannte haben eine Bank demoliert und einen Kasten beschmiert.

Hilden. Vieles kann die Mitglieder des Bouleclubs Fanny Hilden nicht mehr aus der Fassung bringen. „Mit Vandalismus haben wir ja alle Jahre wieder zu tun“, sagt Vorsitzender Karl-Jürgen Schulte mit einem Anflug von Fatalismus. Insofern war der Fund vom Freitagmorgen noch nicht einmal eine große Überraschung: Über Nacht hatten Unbekannte eine Bank an der Boulebahn im Hildener Stadtpark aus ihrer Verankerung gerissen. „So etwas ist schon einmal passiert“, berichtet Schulte, der sich auch zum wiederholten Mal über Schmierereien auf einem Kasten ärgert, in dem die Boulefreunde ihre Ausstattung für die Spiele aufbewahren. „Die Glasscheibe, hinter der wir unsere Termine aushängen, versuchen wir zwar immer wieder zu reinigen, aber sie sieht natürlich immer schlimmer aus.“ Einmal in den vergangenen Jahren sei der 1,50 mal zwei Meter große Kasten sogar aufgebrochen worden.

Anzeige bei der Polizei hat zu keinem Ergebnis geführt

Die 17 Vereinsmitglieder stünden derartiger blindwütiger Zerstörung letztlich hilflos gegenüber, erklärt Schulte. Denn auch eine Anzeige bei der Polizei habe zu keinem Ergebnis geführt. „Es gab nie konkrete Hinweise auf die Täter“, sagt der Vereinsvorsitzende. Genau so verhält es sich derzeit auch im Hinblick auf die nächtlichen Gäste des Parks, die ihre Wut an der Sitzbank ausließen. Andere Nutzer der Anlage hätten „alkoholisierte Jugendliche“ für den Schaden verantwortlich gemacht, berichtet Schulte, dessen Verein die Schäden auch auf der eigenen Website im Internet dokumentiert. Von der Stadt gebe es in aller Regel schnelle Hilfe, lobt der 77-Jährige: „Die hält den Platz in Ordnung.“

Zugleich gibt er zu bedenken, dass die notwendige Instandsetzung einmal mehr auf Kosten des Steuerzahlers gehe.

Auch diesmal hätten Mitarbeiter des Bauhofes die Bank umgehend geprüft, heißt es von Seiten der Verwaltung. Dabei habe man festgestellt, dass die Verankerungen inzwischen morsch seien. Die brüchigen Teilstücke sollen jetzt ersetzt und die Bank soll wieder an ihrem ursprünglichen Ort montiert werden.

Das Ordnungsamt sprach von einem „Einzelfall von Vandalismus“. Ein größeres Problem stelle demnach der Müll dar, den Besucher achtlos in die Gegend werfen. Davon kann auch Karl-Jürgen Schulte ein Lied singen: Ausgekippte Mülleimer in der Umgebung seien an der Tagesordnung, berichtet das Gründungsmitglied des 1994 ins Leben gerufenen Bouleclubs. Der will sich aller Probleme zum Trotz nicht aus dem Hildener Stadtpark vertreiben lassen, wie Schulte betont: „Der Park ist so schön und einfach gut gelegen.“

Anzeige