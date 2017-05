Das Areal, das im Schutzgebiet des Kreises liegt, gehört der Stadt Düsseldorf. Die Stadt Hilden will den Parkplatz für die Naherholung erhalten.

Hilden/Düsseldorf. Vor drei Monaten hat das Vabali Spa am Elbsee eröffnet. Bei Facebook sind die allermeisten Besucher begeistert: Von 585 Bewertern haben 490 fünf von fünf Sternen vergeben und 70 vier von fünf Sternen. „Sehr schöne Anlage, definitiv Oberklasse in NRW“, schreibt Tim. „Das Beste, was Deutschland derzeit zu bieten hat“, meint Katharina. Auch Hausherr Stephan Theune, Geschäftsführer der Theune Spa Management GmbH (siehe Info-Box) ist zufrieden und sagt: „Wir sind sehr gut gestartet und haben rund 400 Besucher pro Tag, viele aus Düsseldorf, aber auch aus der ganzen Region.“

Bis zu 700 Tagesgäste sind zulässig – 365 Tage im Jahr. Die CDU-Fraktion Hilden macht sich allerdings Sorgen um die Parkplatz-Situation – und hat deshalb einen Antrag gestellt. Der Eintritt in die exklusive Anlage hat seinen Preis: 21,40 Euro für zwei Stunden oder 36,50 Euro für die Tageskarte. Dazu werden 1,50 Euro Parkgebühr fällig. Auf dem Gelände der Wellness-Anlage gibt es 277 Stellplätze. Besucher können auch außerhalb parken – kostenfrei. „Darauf wird auf der Homepage (unter „häufig gestellte Fragen“) ausdrücklich hingewiesen“, berichtet Fraktionschefin Marion Buschmann. Gemeint ist der öffentliche Wanderparkplatz unmittelbar neben der Zufahrt. Die CDU hat erfahren, dass die rund 80 Mitarbeiter des Spa aufgefordert sind, dort zu parken. „Das Gebiet wird von vielen Menschen zum Spazieren gehen und für andere Freizeitaktivitäten genutzt“, sagt Buschmann: „Andere Parkmöglichkeiten sind nicht in der Nähe. Wir bitten die Verwaltung unverzüglich das Gespräch mit dem Wellness-Center zu suchen, um diesem Missstand, in welcher Form auch immer, abzuhelfen.“

Stadt Hilden will sich in Düsseldorf für Parkplatz-Erhalt einsetzen

Das ist leichter gesagt als getan. Denn die Stadt Hilden hat dem Vabali Spa eigentlich nichts zu tun – sieht man einmal von der Zufahrt ab. Das Wellness-Center liegt auf Düsseldorfer Stadtgebiet, Theune hat das Grundstück von der Stadt Düsseldorf gekauft. Der Wanderparkplatz ist Eigentum der Stadt Düsseldorf, liegt freilich in einem Landschaftsschutzgebiet des Kreises Mettmann. Erholungssuchende auf der Hildener Seite des Elbsees (Eigentümer Düsseldorf) können nur hier ihr Fahrzeug abstellen, erläutert Planungsamtsleiter Peter Stuhlträger: „Deshalb ist der Parkplatz für die Stadt Hilden so wichtig. Wir wollen uns in Düsseldorf für den Erhalt einsetzen.“ Theune will den Wanderparkplatz kaufen. „Wir haben das angefragt“, bestätigt der Geschäftsführer: „Dort parken unsere Mitarbeiter. Der Wanderparkplatz ist dunkel, matschig und wird weder von Düsseldorf noch von Hilden gepflegt. Der Parkplatz würde auch künftig der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.“

Und wenn das Wellness-Center auf eine extra Parkgebühr verzichtet? Das kommt für Geschäftsführer Stephan Theune jedoch nicht in Frage: „Andere machen das, wir nicht. Weil das ungerecht wäre gegenüber Gästen, die mit dem Rad und als Fahrgemeinschaft kommen.“ Dem Wanderparkplatz kommt für das Naturschutzgebiet Elbsee eine wichtige Funktion zu. Dort sollen unter anderem auch die Besucher/Nutzer des Wassersportzentrums Elbsee parken. „Wir sind noch in der Vorklärung“, sagt Dr. Sarah Haag, stellvertretende Leiterin des Düsseldorfer Liegenschaftsamtes: „Natürlich werden wir die politischen Gremien beteiligen.“

Anzeige