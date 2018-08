Am 31. Mai 2017 erlebte Carl Kaufhold beim Raubüberfall schlimme Stunden. Seit gestern stehen die Täter vor Gericht.

Haan/Wuppertal. Es war ein beeindruckender Auftritt. Carl Kaufhold war gekommen, um seinen Peinigern endlich ins Gesicht schauen zu können. Als er im Mai des vergangenen Jahres in seinem Haus brutal überfallen wurde, hatten die Frau und vier Männer dort schon auf ihn gewartet. Mit Sturmhauben vermummt, traktierten sie den 84-Jährigen über vier Stunden hinweg.

„Ich will ihnen jetzt in die Augen schauen“, sagt er vor dem Beginn des Prozesses. Das habe er damals auch deshalb nicht gekonnt, weil man ihm selbst sofort die Augen verbunden hatte. Am Ende war es Glück, dass er den Überfall überlebt hat. „Sie haben zum Schluss diese Flüssigkeit im Haus verteilt und mich damit besprüht“, erinnert er sich an den Augenblick, als er an Händen und Füßen gefesselt, geknebelt und mit verbundenen Augen auf der Terrasse seines Hauses gesessen habe. Hinter ihm brannte es lichterloh. Carl Kaufhold ließ sich vom Stuhl fallen und versuchte, sich über ein abschüssiges Stück seiner Wiese in den Garten hinein zu rollen. Ein Nachbar war auf das Feuer aufmerksam geworden – er rettete das Opfer in letzter Sekunde.

Bei ihm konnte Carl Kaufhold auch übernachten, der Mann hat ihm mit eigenen Kleidungsstücken ausgeholfen. Was danach kam, treibt den alleinstehenden Pensionär bis heute um: „Ich stand nackt in einer Ruine und niemand hat mir geholfen.“ Damit meint er als erstes Mal das Hotel, in dem er am Tag danach um ein Zimmer gebeten hatte. In viel zu großen Kleidungsstücken des Nachbarn, der ihn begleitet hatte. Ohne Geldbörse, ohne Ausweis und mit einer Geschichte, die man ihm an der Rezeption wohl nicht geglaubt hat. Jedenfalls habe man ihm kein Zimmer geben wollen und auch die Bereitschaft des Nachbarn, für ihn zu bürgen, habe nichts genutzt.

Er habe dort auch angeboten, dass man seine Bank anrufen könne, um sich abzusichern. Das habe das Hotel abgelehnt. Erst als seine Schwester das Zimmer auf ihren eigenen Namen gebucht habe, hätte er dort einziehen können. „Und am nächsten Tag wollten sie nach dem Frühstück gleich Geld von mir“, erinnert sich Carl Kaufhold. Die Gemeinde, das Land, der Bund: Der Senior fühlt sich in seiner Not auch von der Politik allein gelassen. Die Bürgermeisterin und der Landrat haben ihr Bedauern geäußert, aber konkret geholfen habe ihm niemand.