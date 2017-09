Hilden. Am Samstagnachmittag geriet in 38-jähriger Solinger mit seinem Kleintransporter VW Crafter auf der Walder Straße in Richtung Hilden-Innenstadt in den Gegenverkehr. Auf dem Beifahrersitz saß sein 2-jähriger Sohn in einem Kindersitz.

Nach Angaben der Polizei touchierte er in Höhe des Hauses Walder Straße 175 zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira und stieß dann frontal mit dem Peugeot 2008 einer 73-jährigen Solingerin zusammen, die auf der Walder Straße in Richtung Solingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot 2008 auf den Parkstreifen neben der Fahrbahnrand geschleudert. Ein hier geparkter Skoda Yeti und ein Mercedes A-Klasse wurden hierdurch erheblich beschädigt.

Nach der Unfallursache gefragt, gab der Fahrer des VW Crafter an, ihm sei die Trinkflasche seines Sohnes aus der Hand geglitten und in den Fußraum gefallen. Beim Versuch, die Flasche aufzuheben, sei er in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall wird die 73-jährige Solingerin leicht verletzt, ihre 65-jährige Beifahrerin wird so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus verbleiben musste.

Für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme, die Bergung der stark beschädigten Pkw und die abschließende Reinigung der Fahrbahn war die Walder Straße bis 17:00 Uhr gesperrt bzw. nur einstreifig zu befahren. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. red