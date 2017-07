Haan. Das zweite Wochenende des Haaner Sommers deckt das volle Spektrum zwischen Büchern, Beach und Blasmusik ab. Heute, 15. Juli, von 10 bis 13 Uhr wird ein Büchermarkt veranstaltet. Dort können sich die Besucher mit Lesestoff (nicht nur) für die Sommerferien eindecken. Der Freundeskreis der Stadtbücherei teilte mit, er werde seine Einnahmen zur Ausstattung der Bibliothek einsetzen.

Der Haaner Turnverein richtet heute in der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr ein Volleyballturnier am Strand aus. Von 16.30 bis 17.30 Uhr ist „Kindertanz mit Maja“ angesagt. Von 18 bis 20 Uhr gastiert die „Gila Nebe Band“ mit ihrem Programm „Sternstunden der Kawwermusik!“

Der Sonntag beginnt sportlich. Und das schon recht früh. Von 9 bis 18 Uhr lädt Klaus Lukat die Besucher des Strandes im Häusermeer am Neuen Markt ein zum Bogenschießen. Da können Jung und Alt einen Pfeil auf die Sehne des Schießbogens spannen, die Zielscheibe anvisieren und den Pfeil möglichst ins Schwarze bringen. Am Nachmittag wird’s musikalisch: Die CC All Stars Big Band unter Leitung von Oliver Richters gastiert am Strand und präsentiert Big-Band-Musik. Die vor Jahrzehnten als Schülerband am Haaner Gymnasium gegründete Big Band veranstaltet alljährlich – meist im Februar – das beliebte Jazz-Café.

Der gestrige Freitag hat auf das erste Ferien-Strandwochenende eingestimmt. Ab 6 Uhr sendete Radio Neandertal bis 10 Uhr die „Morning Show“ live vom Strand. Nachmittags beendete das Theaterstück „Deine Suche nach dem Glück“, gespielt von Mädchen und Jungen der Kita Maria vom Frieden, das traditionelle Kindertheaterfestival der ersten Woche. Und abends brachten „Couchpop“ mit authentischen Texten und ihrem eigenen Akustik-Sound mal nachdenklich, mal mit einem Augenzwinkern Gefühle auf den Punkt.

Der Haaner Sommer wird vom gleichnamigen Verein veranstaltet. Die elfte Auflage dauert bis zum 26. August; am 27. August wird der Sand abgeräumt.

