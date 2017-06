Zusätzlich zu den 704 genannten muss Hilden weitere 85 Flüchtlinge aufnehmen, um seine Quote zu erfüllen. Hinzu kommen 149 Schutzsuchende mit Bleiberecht und Wohnsitzauflage. „Diese Zahl steigt monatlich“, berichtet Eichner. Für diese Menschen Wohnungen in Hilden zu finden, ist kaum möglich, so Neisser. Mangels Alternative müssen sie in den städtischen Unterkünften bleiben. Einschließlich der geplanten Projekte kann Hilden rund 1550 Flüchtlinge an 21 Standorten unterbringen. Ende vergangenen Jahres hatte die Verwaltung mit 1400 Flüchtlingen in Hilden gerechnet. Diese Zahl wurde nicht erreicht – wird es aber in diesem Jahr, sagt Sönke Eichner voraus.

Im vergangenen Jahr durften nach Entscheidung des Bundesamts für Migration 240 000 Flüchtlinge in Deutschland bleiben, weil sie anerkannt sind, Schutz erhielten oder nicht abgeschoben werden durften. Der Asylantrag von 170 000 Flüchtlingen wurde abgelehnt. Rund 55 000 haben Deutschland freiwillig verlassen, schätzt das Bundesamt. Bis September 2016 wurden laut Bundespolizei 19 914 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, für ganz 2016 schätzt man rund 26 000. Ende April 2017 waren noch 232 493 Asylverfahren anhängig.