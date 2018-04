Im Autobahnkreuz Hilden und auf der Elberfelder Straße wird gleichzeitig gebaut. Die BA sorgt sich.

Hilden. Das Hildener Kreuz wird demnächst eine Großbaustelle. Und die Elberfelder Straße auch. Wenn die Arbeiten gleichzeitig stattfinden, wäre das „der Verkehrsgau für die Stadt“, befürchtet Ludger Reffgen, Fraktionsvorsitzender der Bürgeraktion Hilden. Und er bat die Stadtverwaltung, eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Harald Mittmann, Leiter des Tiefbauamtes, hat das jetzt getan. Er sieht kein drohendes Verkehrschaos.

In der Elberfelder Straße müssen rund 1000 Meter Regenwasserkanal zwischen Oststraße und Autobahnbrücke ausgetauscht werden – zum Teil in offener Bauweise. „Das allein wird knapp zwei Jahre dauern“, schätzt Dieter Drieschner, Sachgebietsleiter Stadtentwässerung. Der Stadtrat hat einstimmig das nötige Geld (rund 1,5 Millionen Euro) freigegeben. „Wir werden die Arbeiten demnächst ausschreiben“, berichtet Mittmann: „Vorgesehen ist, dass der Kanalbau noch in diesem Jahr beginnt.“ Ob das tatsächlich so sein wird, müsse man sehen.

Denn die Baupreise steigen, und die Unternehmen haben gut zu tun. Wenn die Kosten deutlich über den angesetzten 1,5 Millionen Euro liegen, muss die Politik entweder mehr Geld bereitstellen – oder die Stadt neu ausschreiben. Damit ist fraglich, ob die Elberfelder Straße tatsächlich bereits in diesem Jahr zur Baustelle wird. BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen befürchtet, dass durch die Großbaustelle im Kreuz Hilden (die Brücke der A 3 über die A 46 wird erneuert) Verkehr auf die Elberfelder Straße (B 228) ausweicht. Das erwartet der Tiefbauamtsleiter nicht.

Denn nach Angaben des Landesbetriebs Straßen NRW bleiben auch während der Bauzeit alle acht Fahrbahnen im Kreuz Hilden bestehen. „Durch den Abriss und Neubau der Brücke wird keine Fahrspur wegfallen“, verspricht Projektleiter Athanasios Mpasios. Auch dieses Projekt hinkt bereits ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan her. Ab Herbst 2018 werden auf beiden Seiten der A 3 Erdwälle aufgeschüttet. Sie müssen sich den Winter über setzen. Erst im Frühjahr 2019 kommen darauf die Rampen für zwei Behelfsbrücken über die A 46. Dort gilt dann Tempo 60. Danach fällt die erste Hälfte der A 3-Brücke, eine neue Brücke aus Fertigteilen wird montiert. Dann wird die andere Hälfte der alten Brücke abgerissen. Geplante Bauzeit: bis Ende 2020.

Autobahnkreuz Hilden soll frühestens 2028 ausgebaut werden

Danach soll dann auch das Autobahnkreuz Hilden ausgebaut werden. „Dafür gibt es noch nicht einmal einen Zeitplan“, hat Harald Mittmann recherchiert: „Frühestens ab 2028.“

Nach den Kanalarbeiten in der Elberfelder Straße – die mit Straßen NRW abgestimmt wurden – wollte der Landesbetrieb die Fahrbahn der Elberfelder Straße erneuern. Hintergrund: Die Bundesstraße 228 soll zur Landesstraße herabgestuft werden. Vor der Übergabe soll der Bund die Elberfelder Straße aber noch in Ordnung bringen, verlangt das Land. Der Projektleiter, der die Sanierung der Elberfelder Straße auf Haaner Stadtgebiet betreut hat, arbeitet jetzt an anderer Stelle im Landesbetrieb, hat Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann mitbekommen. Deshalb versieht er das Vorhaben auch mit einem ganz großen Fragezeichen.