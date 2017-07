Sparkassen-Vorplatz soll künftig intensiver genutzt werden.

Haan. Gut zwei Jahre ist es her, dass die neue Hauptfiliale der Sparkasse nebst Sparkassenvorplatz mit einem groß angelegten Tag der offenen Tür eingeweiht wurde. Seitdem lädt der Sparkassenvorplatz zum Verweilen ein. Die Sitzstufen mit Bankauflagen zwischen den Hochbeeten finden bei allen Generationen Anklang und erfreuen sich vor allem bei sommerlichen Temperaturen großer Beliebtheit. Das bilanziert jetzt Sparkassen-Vorstand Udo Vierdag. „Zudem locken sicherlich auch der kostenlose W-LAN-Zugang vor der Sparkasse und die Außenterrasse der Bäckerei Schüren die Haaner an, dort hin und wieder für eine Pause einzukehren“, so Vierdag.

Doch eigentlich sollte der Platz auch mit verschiedenen Veranstaltungen bespielt werden. Gibt es dafür Pläne? „Wir freuen uns über den Zuspruch der Haaner“, sagt Vierdag. Einen tollen Auftakt für ein passendes Rahmenprogramm auf dem Platz boten die Bandauftritte im Rahmen des Pfingstrausches. „Und auch das Chorprogramm und der Glühweinausschank anlässlich der Eröffnung der neuen Internetfiliale Ende vergangenen Jahres stießen auf positive Resonanz“, berichtet Vierdag. „Daher können die Haaner in diesem Jahr ebenfalls in den Genuss weiterer Open Air-Veranstaltungen kommen“, kündigt er an.

So laufen für September derzeit die Planungen zu einer öffentlichen Lesung auf dem Sparkassenvorplatz. Dort wird Wilfried Pohler mit Geschichten unter anderem von Emil Barth und Jakob Litsch zu Impressionen aus Haan einladen. „Zudem ist für den Herbst noch ein musikalischer Frühschoppen angedacht“, gibt Nina Schmitz-Steingröver, Leiterin der Abteilung Unternehmenskommunikation, einen Vorgeschmack auf die noch in diesem Jahr laufenden Aktionen. Die Veranstaltungsplanungen für 2018 starten im Oktober oder November, kündigt Schmitz-Steingröver an.

