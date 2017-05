Rund 60 000 Euro aus dem PS-Los-Sparen fließen in Projekte.

Hilden. Wer den Rätseln des Alltags wissenschaftlich auf den Grund gehen möchte, braucht dazu nicht nur einen ausgeprägten Forscherdrang, sondern auch die erforderliche Ausrüstung. Über Neugier verfügen die Jungen und Mädchen des Kindergartens am Tucherweg zweifellos. Und demnächst gibt es dort auch eine „Forscherstation“ mit Waagen, Mikroskopen, Messbechern und vielen anderen Dingen, die man als Wissenschaftler eben so braucht. Ermöglicht wurde dies durch eine Spende der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens. Die „Forscherstation“ ist eines von 13 Vorhaben in Hilden, die in diesem Jahr von der Sparkasse unterstützt werden.

Vorstand Josef Stopfer überreichte die Spenden in Höhe 59 800 Euro. Zu den unterstützten Institutionen gehören Kindertagesstätten und Schulen ebenso wie Sport- und Brauchtumsvereine sowie karitative Einrichtungen. Entsprechend breitgefächert ist auch das Spektrum der Projekte, die mit den Spenden finanziert werden: Die Freizeitgemeinschaft Behinderter und Nichtbehinderter möchte mit der Spende die Werkzeug- und Materialausgabe des Abenteuerspielplatzes mit einem wetterfesten Dach ausstatten.

19 PS-Los-Sparer durften sich 2016 über Gewinne freuen

Die Karnevalsgesellschaft Große Hildener benötigt einen neuen Karnevalswagen. Und die evangelische Kita an der Erlöserkirche Hilden würde sich über neue Roller freuen. So verschieden die Anschaffungen auch sein mögen, ein gemeinsames „Merkmal“ haben sie alle: Sie erleichtern die Arbeit der Vereine und tragen dazu bei, die Vielseitigkeit des gemeinnützigen Engagements in Hilden zu erhalten.

2016 war für die PS-Los-Sparer der Sparkasse HRV ein gutes Jahr: Es gab neben vielen kleineren Gewinnen zweimal 50 000 Euro. 19 Mal konnten sich Kunden der Sparkasse über jeweils 5000 Euro freuen. Und für 2017 sieht es ebenfalls vielversprechend aus: In den ersten vier Monaten gab es einen 50 000 Euro-Gewinn und sieben „Fünftausender“. cis

