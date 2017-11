Die Bienenzüchter in Haan tauschen jedes Jahr die Königin aus und sorgen so für eine Brutpause: ein Riesenerfolg. Dabei entdecken immer mehr Menschen die Imkerein für sich.

Haan. Wenn die Sonne scheint, die Blumen blühen und die Bienen eifrig bei der Arbeit sind, dann freut das des Imkers Herz. Imkerei ist für die meisten mehr als nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. „Wer einmal den Imkervirus hat, den lässt er nicht mehr los“, weiß Landwirt Stefan Langensiepen aus eigener Erfahrung. Bei ihm fing alles damit an, dass immer wieder Imker zu ihm kamen, um seinen Hofladen mit Honig zu beliefern und um Bienenvölker auf seine Felder zu bringen.

Irgendwann kam Stefan Langensiepen auf die Idee, es selbst einmal zu versuchen. Er nahm Kontakt zu einem Berufsimker auf. „Zuerst habe ich zwei Bienenvölker gekauft“, erzählt der heute 43-Jährige. Auch trat er in den Bienenzuchtverein Haan ein, der bereits seit 1904 ein Treffpunkt für Bienenfreunde ist. Das war vor fünf Jahren. Inzwischen besitzt der Landwirt fünfzig Bienenvölker und züchtet selbst. „Das ist schon lange kein Hobby mehr.“ Seit Februar ist er nun auch der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins und löste Harry Lieske ab.

Der Bienenzuchtverein Haan hat derzeit 54 Mitglieder und betreut rund 300 Bienenvölker. Er hat ein eigenes Gelände in Haan-Gruiten, bietet einen Königinzucht-Lehrgang an und so manchen Fachvortrag. Ganz im Gegensatz zu den Schreckensmeldungen, die seit einiger Zeit das Aussterben der Bienen verkünden, sei es so, dass die Anzahl der Bienenvölker in Deutschland steige. „Die Imkerei boomt.“ Tatsächlich gebe es ein Insektensterben, aber nicht erst seit ein paar Jahren. „Das geht schon seit dreißig Jahren“, sagt Langensiepen. „Warum also hat man nicht schon vor zehn Jahren Alarm geschlagen?“

Womit die Imker vor allem zu kämpfen haben, ist die Varroa-Milbe. „Es ist meistens so, dass wenn Bienenvölker sterben, der Imker sie nicht richtig behandelt hat“, sagt Langensiepen. Gerade bei der Varroa-Milbe sei auch eine regelmäßige Kontrolle und Nachsorge notwendig. „Ansonsten können sich befallene Bienen in andere Völker einnisten und dann verbreiten sie die Milbe weiter.“

„Wir gehen mit kräftigen Völkern in den Winter und kommen so auch wieder heraus.“

Harry Lieske, Imker

Die Milbe gilt als der bedeutsamste Bienenschädling weltweit. Der Befall der Bienen durch diese Milbe wird Varroose genannt. In Österreich ist die Varroose anzeigepflichtig, auch in der Schweiz existiert eine Meldepflicht, in Deutschland nicht. Hier ist sie lediglich durch die Bienenseuchen-Verordnung geregelt. Beim Kampf gegen die Varroa-Milbe gehen die Haaner Bienenzüchter schon seit Jahre neue Wege. „Wir tauschen jedes Jahr die Königin aus und sorgen so für eine Brutpause“, erläutert Harry Lieske.