Sie sind im Dienst, wenn andere feiern

Ob bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus – die Arbeit geht über die Feiertage weiter.

Hilden. Wenn es für viele an Weihnachten ums sinnliche Beisammensein, Schlemmen und Schenken geht, sorgen wiederum viele andere dafür, dass wichtige Abläufe in Krankenhäusern, Polizeiwachen oder auch bei den Stadtwerken nicht unterbrochen werden. Bei der Feuerwehr in Hilden geht beispielsweise der normale Dienstbetrieb weiter, berichtet Brandoberinspektor Stefan Tives. „Wir haben weder ein erhöhtes noch reduziertes Personal über die Feiertage.“ Allerdings versuche man, es sich besonders gesellig zu gestalten. „Mit Dekoration und Christbaumschmuck bringen wir Festlichkeit in die Räume“, verrät Tives. Bei einem Spaziergang auf der Straße Am Feuerwehrhaus können sich Beobachter davon derzeit selbst überzeugen: In vielen Fenstern des ersten Stockwerks der Feuerwache hängen bunte Weihnachtssterne, leuchtende Lichterketten und gebastelte Weihnachtsengel. Auch ein Weihnachtsessen gebe es. „Nur wenn es brennt, bleibt das natürlich stehen und ist dann eventuell kalt, wenn wir zurückkommen.“

Im Rettungsdienst gibt es genauso viele Einsätze wie sonst

Ein besonders erhöhtes Einsatzaufkommen bieten die Feiertage nicht. „Im Rettungsdienst haben wir genauso viele Einsätze wie sonst “, außerdem hätten elektrische Lichter am Weihnachtsbaum zu einem Rückgang von Brandeinsätzen geführt. Der Alltag geht auch auf der Polizeiwache (Kirchhofstraße 31) weiter. „Einen Unterschied zum normalen Ablauf gibt es nicht“, weiß Polizeichef Uwe Bätjer. Es gebe etwas weniger Personal, aber immer noch ausreichend. Auch auf aufwendige Weihnachtsdekoration habe man in diesem Jahr verzichtet – nur der Aufenthaltsraum sei dezent geschmückt.

Auf der Intensivstation des St.-Josefs-Krankenhauses an der Walder Straße hat Krankenpfleger Ali Okuscuk während der Feiertage Dienst – und auch an Heiligabend. Als Muslim feiert er kein Weihnachten – ein Vorteil, nicht nur für ihn. „Ich biete gerne meine Dienste an Weihnachten an, damit die Kollegen feiern können“, sagt der 31-Jährige. Dafür wird auch auf seine Feiertage Rücksicht genommen. Okuscuk arbeitet im Spätdienst, das heißt von 13 bis 20.30 Uhr. „Es ist schon etwas Besonderes, über die Weihnachtsfeiertage hier zu sein. Die Stimmung ist sehr gut und auch weihnachtlich. Zudem versuchen wir, unsere Patienten teilhaben zu lassen.“ Dafür gebe es ein kleines Geschenk und auch den Angehörigen der oft kritisch Kranken werden weihnachtliche Besuche ermöglicht. Er und seine Kollegen machen sich die Weihnachtstage möglichst nett – da gibt es Plätzchen und auch mal ein gemeinsames Frühstück. Bei der Dekoration muss allerdings aufgepasst werden.

„Aus hygienischen Gründen gibt es nur sehr wenig Deko. Kerzen gibt es aus Brandschutzgründen überhaupt nicht“, so Pflegedirektor Laurentius Beule. Bei den Stadtwerken in Hilden und Haan gibt es Störungsdienste, die rund um die Uhr besetzt sind.

In Haan haben auch an den Festtagen jeweils ein Ingenieur sowie ein Monteur Bereitschaf, sie rücken im Notfall aus. Ein Anruf unter der 02129/935414 wird dann an die Feuerwehr weitergeleitet, die im Störungsfall dem Bereitschaftsdienst Bescheid gibt. „Wir haben sichergestellt, dass ein Bereitschaftsmitarbeiter innerhalb von 30 Minuten ab Alarmierung am Einsatzort ist“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli. Zwischen den Feiertagen geht der Betrieb wie gewohnt weiter. „Wer Urlaub haben will, kann ihn bekommen.“ Aber gerade dann gebe es auch regen Zulauf: „Die Kunden haben Zeit sich zu informieren und beraten zu lassen.“

