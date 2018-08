Betriebe an der Flurstraße lassen aber nicht locker.

Haan. Betriebe an der Flurstraße wollen sich mit ihren Telekom- und Internet-Problemen nicht länger abfinden. Der Wirtschaftsausschuss der Gartenstadt lud deswegen zwei Experten des Telekommunikationsunternehmens ein. Bürgermeisterin Bettina Warnecke bat sie, einen Überblick über das gesamte Telekomnetz in Haan , die Verteilerkästen und die Situation an der Flurstr./Lohoff zu geben. Bürger hätten zumindest einen Anspruch auf Grundversorgung und die Leistungen, die die Telekom in den Medien verspricht. Klemenz Kisters (Manager im Infrastrukturvertrieb Region-West) erstaunte die Politiker mit der Aussage, die Telekom werde mit eigenen Mitteln „grundsätzlich keinen eigenen Ausbau mehr starten“. Dann solle halt die Verwaltung die unterversorgten Hausanschlüsse auflisten und konkrete Verbesserungsvorschläge machen, meinte Meike Lukat (WLH). Darüber wollten SPD und CDU aber noch einmal gründlich nachdenken. Der Antrag wurde nicht beraten, sondern vertagt. Ein Handwerker hat inzwischen auch Kontakt aufgenommen mit Unitymedia. Dort seien die Kabel-Probleme bekannt. Summen für einen neuen Anschluss sind auch schon genannt worden – bis zu 24 000 Euro müssten die Flurstraßen-Anlieger sich teilen. Das Vertrauen in die Politik haben die Bürger längst verloren. Sie haben die Stadt auch hingewiesen auf ein Förderprogramm zur Breitband-Erschließung von Gewerbegebieten. Ob die Gartenstadt indes in den Genuss von Zuschüssen kommt, ist offen, denn in den Bestimmungen ist die Rede davon, dass pro Gebietskörperschaft und Projekt nur einmal bis zu 50 000 Euro gewährt werden – und die kassierte Haan bereits für ein Gutachten, das aber nicht das erhoffte Ergebnis brachte. cis