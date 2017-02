Schnapszahl-Hochzeiten noch möglich

Am Tag mit der dreifachen Sieben zu heiraten ist in.

Hilden/Haan. Der Hochzeitstag ist ein Tag, an den sich die Verliebten auch nach Jahren erinnern werden. In Hilden und Haan können sie sich ein halbes Jahr im Voraus für ihr Wunschdatum anmelden. Dabei sind Schnapsdaten bei den Paaren besonders beliebt, bilden sie doch eine schöne Zahlenfolge und können nicht so leicht vergessen werden. Der 12.12.12 war so ein Datum. Deutschlandweit gaben sich an jenem Mittwoch vor gut vier Jahren mehr Menschen als üblich das Jawort. Zugegeben drei Mal die gleichen Ziffern wird es längere Zeit nicht mehr geben. Aber auch das Jahr 2017 hat ein paar besondere Daten zu bieten, die passenderweise auch noch in den Sommer fallen: So etwa der 1.7.17, der 7.7.17 oder der 17.7.17. Und genau für diese Termine können sich die Paare seit Januar bei den Standesämtern in Hilden und Haan bewerben.

Die gute Nachricht: Wer noch überlegt, an den Daten mit der doppelten oder dreifachen Sieben zu heiraten, hat gute Chancen. Beide Standesämter nehmen noch Anmeldungen entgegen. In Hilden hat es bisher keinen großen Ansturm auf die Schnapszahlen gegeben: Drei Paare haben sich für Freitag den 7.7. angemeldet, während Montag der 17.7. und Samstag der 1.7 bisher noch nicht angefragt wurden. Samstags ist es möglich, dass die Verlobten im alten Ratssaal in Hilden heiraten. Auch im Vorjahr hatten die Schnapsdaten, die damals alle an einem Wochentag lagen, in Hilden wenig Resonanz. Nur ein Paar heiratete am Mittwoch, den 1.6.16. Insgesamt gaben sich 191 Paare im vergangenen Jahr das Ja-Wort. Die Zahl der geschlossenen Ehen sei rückläufig, wie das Standesamt Hilden mitteilt. In Haan dagegen sind die Schnapsdaten beliebter:

Im letzten Jahr gab dort am 16.6.16, obwohl es ein Donnerstag war, vier Eheschließungen. In diesem Jahr möchten sich am Freitag den 7.7. bisher zwei Verliebte das Ja-Wort geben, zwei weitere Paare haben den Termin bereits vorgemerkt. ubg/dpa

