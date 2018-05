Das Fernseh-Team filmte in Haan. Eine für 15 Uhr geplante Modenschau wurde verschoben.

Haan/Hilden. Seit seinem 15. Lebensjahr handelt der Verkaufsexperte Marco Heuberg mit allem, was Geld in die Kasse bringt. Auf dem Trödelmarkt finanzierte Marco sich so schon sein Sport- und Politikstudium, bevor er acht Jahre lang einen Designermöbelladen führte. Noch immer schlägt sein Herz laut dem Fernsehsender RTL 2 für gebrauchte Raritäten: „Trödel hat einfach Charakter und Geschichte„ – und gute Geschichten verkaufen sich“, sagt Marco Heuberg.

In dunklen Kellern und Garagen fühlt der Trödler sich sehr wohl

„Es macht mir Spaß, Schätze zu finden. Wenn in dunklen Kellern und Garagen das Chaos herrscht, weiß ich: Hier bin ich richtig.“ Auf dem alten Markt in Hilden wirkte der Star aus der RTL 2-Erfolgsserie „Der Trödel-Trupp“ lange Zeit jedoch eher deplatziert. Während er und einige Mitstreiter Anziehsachen an einer Garderobenstange zu ein paar Models in ein behelfsmäßig aufgestelltes Umzieh-Partyzelt schleppten, nahmen 99 Prozent der Gäste in den umliegenden Biergärten keine Notiz von dem Treiben – und das, obwohl ein kleiner Laufsteg signalisierte: „Hier passiert gleich was.“

Doch aus der für 15 Uhr angekündigten „Modenschau aus der neuesten Trödel-Aktion“ wurde lange Zeit erstmal nichts, weil der Trupp nämlich wirklich trödelte – leider aber nur zeitlich gesehen. Wenn das Zuhause einem Flohmarkt gleicht und wertvolle Erbstücke vom billigen Plunder nicht mehr zu unterscheiden sind, fühlt sich der „Trödel-Trupp“ von RTL 2 immer besonders herausgefordert. Das führte Marco Heuberg und seine Mitstreiter jetzt nach Haan. Die TV-Profis entrümpeln dort das Haus Menzelstraße 30. Es fand ein Hausflohmarkt mit Möbeln, Kleidung und Trödel aller Art statt, bei dem jeder mitmachen konnte, der Zeit und Lust hatte. Die für die Kamera in Szene gesetzten Entrümpelungsaktionen gehen immer von derselben Grundannahme aus: Manche Dinge werden bereits seit Generationen weitergegeben, obwohl keiner weiß: Was ist der Plunder überhaupt wert? Verbirgt sich doch eine Rarität dahinter? Für welche Gegenstände Liebhaber und Sammler noch bereit sind, viel zu zahlen, und was besser auf den Müll gehört – aus diesem Spannungsfeld bezieht die Sendung ihre Popularität.

Seit zehn Jahren lässt RTL 2 seinen „Trödeltrupp“ auf Häuser und Garagen los. In Hilden dauerte es bis 17 Uhr, ehe die Modenschau mit gebrauchter Kleidung Fahrt aufnahm.