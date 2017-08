Hilden. Am Montagabend fuhr ein 54-jähriger Solinger Rollerfahrer in Hilden auf dem Clarenbachweg in Fahrtrichtung Rembrandtweg. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann in Höhe des dortigen Kindergartens die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit einem geparkten weißen Pkw.

Nach dem Verkehrsunfall entfernte er sich vom Unfallort, wurde jedoch von Anwohnern verfolgt, gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Bei der Überprüfung der Personalien des geständigen Rollerfahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest und testeten daraufhin die Atemalkoholwerte des Mannes. Der Mann war nicht mehr fahrtüchtig und musste mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Es entstand ein Gesamtschaden von 600 Euro. Die Fahrzeugschlüssel des Rollers verblieben bis zur Ausnüchterung des Halters bei der Polizei. red

