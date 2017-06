Haan. Zwei unbekannte Täter haben in Haan im Kreis Mettmann einen 82 Jahre alten Mann zu Hause überfallen und anschließend sein Haus angezündet.

Als er am Mittwoch nach Hause gekommen sei, hätten die zwei Männer ihn überwältigt, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Täter hätten den Rentner bedroht und geschlagen, um zu erfahren, wo er sein Bargeld gelagert habe. Anschließend verteilten die beiden Täter wohl Benzin im Haus und brachten den 82-Jährigen in den Garten, wo sie ihn fesselten und drohten, ihn umzubringen, wenn er um Hilfe riefe. Dann zündeten sie das Haus an.

Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Haus gerufen und löschte den Brand. Zu dem Zeitpunkt kümmerten sich bereits Nachbarn im Garten um den leicht verletzten und unter Schock stehenden Rentner. Das Haus sei stark beschädigt und vorerst nicht bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.

Zur möglichen Beute der beiden Täter wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. dpa

