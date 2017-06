Die mobile Blitzanlage steht jetzt zwischen Solingen und Leverkusen-Opladen.

Hilden. In den zurückliegenden Monaten kostete der unscheinbare graue Kasten etliche Autofahrer reichlich Nerven und darüber hinaus sehr viel Geld. Denn nachdem der Kreis Mettmann seine neue mobile Blitzanlage mit der Typenbezeichnung „Traffi Star“ Ende 2015 an der Autobahn 3 zwischen den Kreuzen Hilden und Ratingen-Ost aufgestellt hatte, fuhren allein im ersten Jahr ungefähr 60 000 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit in diese „Falle“ – was der Kreisverwaltung Mettmann Mehreinnahmen in Millionenhöhe bescherte.

Und wohl auch weiterhin bescheren wird. Denn inzwischen hat der Blitzer zwar seinen Standort an der Autobahn gewechselt. Doch das dürfte den Temposündern kaum helfen. Bereits seit einigen Tagen ist die Anlage nämlich an dem Teilstück der A 3 zwischen der Anschlussstelle Solingen beziehungsweise dem Dreieck Langenfeld sowie der Ausfahrt Leverkusen-Opladen in der dortigen Baustelle platziert. Jetzt ist der „Traffi Star“ wieder scharfgeschaltet. Das bestätigte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Mettmann auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei wird der Blitzer zunächst einmal nur in Fahrtrichtung Köln eingesetzt werden. „Eine Verlegung auf die andere Seite ist vorerst nicht vorgesehen“, sagte die Kreissprecherin, die darüber hinaus betonte, die genaue Position der Anlage werde – wie schon im Teilbereich zwischen Hilden und Ratingen – zukünftig wechseln.

Gerade diese Flexibilität war vielen Autofahrern in der vergangenen Zeit zum „Verhängnis“ geworden. Beispielsweise mussten seit 2015 mehr als 5000 Verkehrssünder den Führerschein vorübergehend abgeben. Der Kreis argumentiert durch den Blitzer habe sich die Zahl der Unfälle zwischen Hilden und Ratingen um 15 Prozent verringert.

