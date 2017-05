Hilden. Am Mittwochabend meldeten Zeugen der Polizei, dass der Fahrer eines grauen Mercedes C- Klasse auf der Hochdahler Straße andere Pkw mit so überhöhter Geschwindigkeit überholte, dass er dadurch alle anderen Verkehrsteilnehmer gefährden würde. In Höhe der Beethovenstraße kollidierte er mit einem Linienbus, fuhr aber weiter. Ein Zivilpolizist konnte den Raser dann schließlich in Höhe der Autobahnauffahrt auf der Hochdahler Straße anhalten.

Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fahren eingeleitet. Der Führerschein des 19-jährigen Erkrathers wurde eingezogen.

Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Hildener Polizei unter der Telefonnummer 02103/ 898-6410.

