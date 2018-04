Die Stadt Haan tauscht derzeit die Parkautomaten aus. Ab 9. April gelten dann die neuen höheren Tarife.

Haan. Die Stadt stellt neue Parkscheinautomaten auf. Sie kommen ein Jahr später als geplant – aber jetzt sind sie da, berichtet Stadtsprecherin Sonja Kunders. Der Austausch der Geräte beginne nach Ostern. Die alten Parkscheinautomaten werden nach und nach außer Betrieb genommen. Parken ist weiter möglich: Die Autofahrer müssen bei stillgelegten Parkscheinautomaten aber eine Parkscheibe verwenden. Wenn alles klappt, sollen die neuen Parkscheinautomaten ab Montag, 9. April, in Betrieb genommen werden. Achtung: Ab dann gelten auch neue Parkgebühren. Die ersten 15 Minuten sind gratis, dann werden für je angefangene drei Minuten zehn Cent Parkgebühr fällig.

Stadt Haan will so 30 000 Euro mehr im Jahr einnehmen

Die Stadt erhofft sich rund 30 000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Bürgermeisterin Bettina Warnecke ging es aber auch darum, das gebührenfreie Parken einheitlicher und fairer zu regeln. Bislang durften Autofahrer 20 Minuten kostenfrei auf den oberirdischen städtischen Plätzen stehen. Danach zahlten Parker zehn Cent je angefangene fünf Minuten – das aber bereits ab der ersten Minute. Die „Brötchen-Taste“ sei ungerecht, hätten sich viele Bürger beschwert, berichtete Ordnungsamtsleiter Michael Rennert im Stadtrat: „Für die Verkehrsteilnehmer ist es kaum verständlich, warum sie für 20 Minuten keine Gebühr, aber danach ab der ersten Minute eine Gebühr entrichten müssen.“ Rennert hat ausgerechnet, dass bei den neuen Parkgebühren in den ersten 40 Minuten noch günstiger als bisher geparkt werden kann. Und Bürgermeisterin Bettina Warnecke wies darauf hin, dass die Parkgebühren in Haan seit zwölf Jahren nicht erhöht worden sind. Und dass trotz Anhebung in der Gartenstadt immer noch günstiger geparkt werden könne als in so mancher Nachbarstadt. Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan wollte die Parkscheinautomaten in Haan ganz abschaffen und durch eine 30-Minuten-Parkscheibenregelung ersetzen, fand dafür aber keine Mehrheit. Die Fraktionen folgten mit Mehrheit dem Vorschlag der Bürgermeisterin – bereits am 7. März vergangenen Jahres.

Wegen eines Personalengpasses im Ordnungsamt – die Mitarbeiter mussten zunächst die Landtagswahl vorbereiten – verzögerte sich die Ausschreibung. Deshalb wurden auch die Parkgebühren bislang nicht erhöht. Die Gartenstadt steht finanziell mit dem Rücken so an der Wand, dass sie es sich schlicht nicht leisten kann, auf Parkgebühren zu verzichten. Die (städtischen) Parkhäuser Dieker- (350 Stellplätze) und Schillerstraße (150 Stellplätze) schreiben rote Zahlen. Sie werden von den Stadtwerken Haan betrieben. Und sie werden offenbar immer weniger genutzt. Laut Geschäftsbericht 2016 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) sank die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 13,3 Prozent. So ging im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 25 387 auf 165 667 zurück (2015: 191 054). Die Tiefgarage Dieker Straße verzeichnete 9,7 Prozent weniger Kurzparker-Einfahren (16 230 Einfahrten). Bei der Tiefgarage Schillerstraße betrug der Rückgang sogar 39,5 Prozent (9157 Einfahrten).