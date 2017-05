Hilden. In einen Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen ein Notarztwagen in Hilden verwickelt worden.

Wie die Polizei berichtete, war kurz vor 7 Uhr ein 28- jähriger mit seinem Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Straße "Am Lindenplatz" in Fahrtrichtung "An den Linden" gefahren. An der dortigen Kreuzung fuhr er bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Pkw, der bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Der 47-jährige Fahrer hatte offenbar den Notarztwagen auf seiner Einsatzfahrt nicht bemerkt.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuginsassen im Notarztwagen - der 28- jährige Fahrer sowie die 50- jährige Notärztin - leicht verletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Gesamtsachschaden: zirka 10 000 Euro.

