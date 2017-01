Noch will niemand das Fachwerkhaus kaufen

Haus Kölner Straße 74 steht jetzt offenbar zum Verkauf.

Haan. Für das Fachwerkhaus an der Kölner Straße 74 gab es am Samstag eine Besichtigung, bei der sich mögliche Interessenten die zum Kaufpreis von 275 000 Euro angebotene Immobilie näher anschauten. Holger Baier, seine Frau Sandy sowie Nachbar Matthias Mesters, die sich als Anwohner für den Erhalt des Hauses einsetzen, hatten ebenfalls einen Termin, um sich einen Eindruck von der Bausubstanz zu verschaffen.

Das Fazit der Baiers fällt allerdings etwas ernüchternd aus: veraltete Strom- sowie Wasserleitungen als auch die alte Öl-Heizanlage deuten auf eine fällige Kernsanierung hin. Außerdem lägen die Holzböden unter einer Schicht von PVC und Teppich versteckt, berichtet der Lehrer. Die vermuteten Lehmwände seien von Tapeten bedeckt, sodass ein genauer Blick auf die Bausubstanz nicht möglich gewesen sei. „Das ist wie die Katze im Sack“, sagt Baier. In den vergangenen Wochen hatte das alte Haus viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Nach dem Willen eines Investors sollte es neuen Wohnungen weichen, aber etliche Haaner und unsere Berichterstattung sorgten dafür, dass sich das Denkmalamt jetzt für die Immobilie interessiert. Was werden wird, ist aber weiter offen.

Baier, der Nachbar und Liebhaber von Häusern mit Historie ist jedenfalls trotzdem angetan von dem Objekt. „Das ist ein reines Liebhaberobjekt“, hält Sandy Baier fest. Durch die Arbeiten an dem eigenen Haus, einer ehemaligen Schmiede in direkter Nachbarschaft zur Nummer 74, hat sich das Ehepaar einiges an Know-How über die Renovierung der speziellen Bauwerke angeeignet. Wie die Anwohner vom Mitarbeiter des Maklerbüros aus Duisburg erfahren haben, war unter den Interessenten am Samstag auch jemand, der sich mit Restaurationen auskennt und das Gebäude im ursprünglichen Sinne renovieren wollen würde. Eine konkrete Kaufabsicht gab es am Samstag aber noch nicht. „

