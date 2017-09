Das Unternehmen bezog Räume am Hauptbahnhof Köln.

Haan. Die blau-weißen Züge fahren vielfach am Tag auch durch Haan und Gruiten. Betreiber National Express hat im Zuge der Unternehmenserweiterung und im Vorgriff auf den kommenden Betrieb von RRX-Strecken ab 2019 eine neue Betriebsleitzentrale in unmittelbarer Nähe zum Kölner Hauptbahnhof bezogen. Im Drei-Schichtsystem arbeiten zehn Mitarbeiter ab sofort in der Zentrale, die den Eisenbahnbetrieb der beiden Linien RE 7 (Rhein-Münsterland-Express) und RB 48 (Rhein-Wupper-Bahn) rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwachen und steuern.

„Die Leitstelle ist das operative Herz eines Eisenbahnverkehrsunternehmens und dient als Schnittstelle zwischen Triebfahrzeugführern, Betriebsplanung, Werkstatt und Schienennetzbetreiber“, erklärt Dirk Ballerstein, Geschäftsführer der National Express Rail GmbH. „Wir reagieren damit auch auf Wünsche unserer Fahrgäste, unsere Kommunikation und Verlässlichkeit weiter zu verbessern.“

Einhergehend mit dem Umzug wurden auch neue Telefonanschlüsse installiert, wodurch National Express teilweise neue Rufnummern erhielt. Bei der Übernahme der Hotline 0221/13999444 hat ein technischer Fehler für Verbindungsprobleme gesorgt. Aufgrund dieser technischen Störung an der Telefonleitung ist der Kundendialog von National Express aktuell nicht zu erreichen. Infos zur aktuellen Betriebslage auf den Linien RE 7 und RB 48 finden Fahrgäste auf der Internetseite. Red

