Vor einem halben Jahr verließ die Rektorin Haan.

Haan. Das Lob von Schulrätin Andrea Ziehsler war eindeutig: „Chapeau!, Kollegen in der GGS Unterhaan, dass ihr es geschafft habt, so viel Unterricht aufrecht zu erhalten.“ Die für die Grundschulen in Haan, Hilden, Monheim und Langenfeld zuständige Schulrätin vom Schulamt des Kreises Mettmann informierte im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport über die Vakanz der Schulleitungsstelle an der Grundschule Unterhaan und über die Lehrerversorgung.

Ende Januar hatte Rektorin Susanne Klinkow als Schulleiterin nach Solingen gewechselt. Seither ist Konrektorin Sandra Prison kommissarische Leiterin, dabei unterstützt von der stundenweise abgeordneten Leiterin der Grundschule Mittelhaan, Alexa von Kuenheim, und einer weiteren Lehrerin. Die Leitungsstelle werde nicht mehr vor den Sommerferien ausgeschrieben, berichtete Ziehsler. Wann die Position wieder besetzt ist,konnte sie nicht sagen. „Das kann schnell gehen, wenn sich ein Schulleiter nach Unterhaan versetzen lassen will“. Bisher gebe es eine Interessensmeldung, allerdings hat der Kandidat noch nicht die Schulleiterqualifizierung und das Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen.

Das könne bis zu einem Jahr dauern. Aktuell fehlen an der Schule durch Langzeiterkrankungen 35,5 Wochenstunden. 33 Stunden sind durch Vertretungen besetzt. Durch Umschichtung gelang es, dass von Ostern bis vorigen Freitag gerade acht Stunden ausgefallen sind – drei Stunden Streikschlichter-AG, eine Stunde in der 3b, eine in der 2b, zwei Stunden LRS-Förderung und eine Lehrerstunde in der OGS. Zeitweise waren Religion- und Kunstunterricht um eine Stunde gekürzt. Zum Einstellungstermin 24. August konnte die Schule Unterhaan zwei Stellen ausschreiben. Es gab vier Bewerbungen (darunter ein Seiteneinsteiger). Allerdings seien beide Stellen „leer gelaufen“, weil sich die Bewerber für andere Schulen entschieden hätten. Zum 1. November werde es eine weitere Einstellungsrunde geben, kündigte die Schulrätin an. Eltern der Schule hatten die WLH-Fraktion angesprochen, die die Anfrage gestellt hatte.

Andrea Ziehsler merkte an, der schnellste Weg zur Information sei für alle eine Nachfrage bei der Schulleitung. Uwe Elker (SPD) konnte nur „marginale Defizite“ erkennen und fragte sich, was die Eltern tun wollten, „wenn wirklich mal was los ist“.