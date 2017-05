70 Teilnehmer machen am Pfingstsonntag mit.

Haan. In die heiße Phase der GartenLust-Vorbereitungen am Pfingstsonntag 4. Juni, sind die Damen des Vereinsvorstands Haaner GartenLust getreten. Die Listen der Aussteller der Großveranstaltung am Karl-August-Jung-Platz sind gefüllt. 70 Teilnehmer haben sich angemeldet, die meisten waren schon da – einige sind neu. Mit 21 Teilnehmern ist die Riege der Rosen- und Staudenzüchter am größten.

18 Stände zeigen Kunst und Design, 10 Gärtner haben eine Auswahl ihrer Kräuter-, Gemüse- und Kübelpflanzen und acht Aussteller haben sich auf Gehölze spezialisiert. Acht informative Stände beraten die Besucher und sieben Caterer sorgen für das leibliche Wohl. Wie auch im Vorjahr gibt es 2017 wieder einen Stofftaschen-Baum. Jeder Pflanzenkäufer darf sich bedienen und seine Käufe sicher nach Hause tragen. Die Idee des Vorjahres hat sich bewährt, denn die GartenLust-Verantwortlichen wollen sich am internationalen Umweltschutz-Programm beteiligen und ein Leben ohne Plastiktüten propagieren. In diesem Jahr wurden die Stofftaschen von einer Gruppe von Schülern der Don-Bosco-Schule farblich verschönert. Diese Aktion passte in die Ideenwelt der diesjährigen Projektwoche, in der es um eine vielfältige und bunte Welt ging. Mit Gabeln, Spülbürsten und auch mit ihren eigenen Händen haben die Kinder wahre Kunstwerke auf die Stofftaschen gezaubert. Isabelle, Celine, Cathi und Carla aus der Bobo-Bären-Klasse 2b waren mit Feuereifer bei der Sache.

Zu sehen sind ein Palmengarten und Garten fast nur für Vögel

Besonders dankbar sind die Hobby-Gärtner, dass dieses Jahr vier neue Bürger ihre Gärten öffnen. So dürfen die Besucher zum ersten Mal einen Schattengarten besuchen, einen speziell auf Vögel ausgerichteten Garten, einen Palmengarten sowie einen innenstadtnahen Garten mit Koi-Teich und Bonsais. Die Gärten öffnen Pfingstsonntag zwischen 13 und 17 Uhr. Aber auch sieben Vorgärten in Haan und Gruiten sind gelistet. Eugenie Govaarts hat einfach bei den Hausbesitzern geklingelt, wenn ihr ein Vorgarten gut gefiel, und hat gebeten, die Adresse im Flyer aufnehmen zu dürfen.

www.haaner-gartenlust.de

Anzeige